Єврокомісія ще не ухвалила рішення щодо продовження заборони на імпорт зерна з України

"На даному етапі рішення не прийнято. Ще тривають обговорення, і ми повідомимо, коли вже буде прийнято рішення, яке, ймовірно, буде пізніше сьогодні", - сказала Феррер.

Речниця зазначила, що Єврокомісія перебуває в постійному контакті з Україною та п’ятьма членами ЄС, яких стосується заборона, аби визначити умови подальшого транзиту українських товарів.

Заборона на імпорт з України

Нагадаємо, Європейський Союз 2 травня ввів обмеження на імпорт українського продовольства, щоб зняти надмірну пропозицію зерна у Болгарії, Угорщині, Польщі, Румунії та Словаччині. Ці країни скаржилися, що дешевше українське зерно робить внутрішнє виробництво невигідним.

У зв'язку з цим Єврокомісія виділила 100 млн євро на підтримку фермерів ЄС. Рішення спрямоване на те, щоб розрядити обстановку довкола українського зерна.

Сьогодні стало відомо, що Європейська комісія планує продовжити заборону на імпорт продовольства з України до п'яти країн ЄС до 15 вересня.