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Єврокомісія ще не ухвалила рішення щодо продовження заборони на імпорт зерна з України

Фото: Єврокомісія ще не ухвалила рішення щодо продовження заборони на імпорт зерна з України (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Європейська комісія поки не ухвалила остаточного рішення щодо продовження обмежень на імпорт низки агропродукції з України до п’яти сусідніх країн ЄС.

Про це заявила речниця Єврокомісії Міріам Гарсія Феррер на брифінгу, повідомляє РБК-Україна з посиланням на УНН.

"На даному етапі рішення не прийнято. Ще тривають обговорення, і ми повідомимо, коли вже буде прийнято рішення, яке, ймовірно, буде пізніше сьогодні", - сказала Феррер.

Речниця зазначила, що Єврокомісія перебуває в постійному контакті з Україною та п’ятьма членами ЄС, яких стосується заборона, аби визначити умови подальшого транзиту українських товарів.

Заборона на імпорт з України

Нагадаємо, Європейський Союз 2 травня ввів обмеження на імпорт українського продовольства, щоб зняти надмірну пропозицію зерна у Болгарії, Угорщині, Польщі, Румунії та Словаччині. Ці країни скаржилися, що дешевше українське зерно робить внутрішнє виробництво невигідним.

У зв'язку з цим Єврокомісія виділила 100 млн євро на підтримку фермерів ЄС. Рішення спрямоване на те, щоб розрядити обстановку довкола українського зерна.

Сьогодні стало відомо, що Європейська комісія планує продовжити заборону на імпорт продовольства з України до п'яти країн ЄС до 15 вересня.

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