Еврокомиссия еще не приняла решения о продлении запрета на импорт зерна из Украины

"На данном этапе решение не принято. Еще продолжаются обсуждения, и мы сообщим, когда уже будет принято решение, которое, вероятно, будет позже сегодня", - сказала Феррер.

Спикер отметила, что Еврокомиссия находится в постоянном контакте с Украиной и пятью членами ЕС, которых касается запрет, чтобы определить условия дальнейшего транзита украинских товаров.

Запрет на импорт из Украины

Европейский Союз 2 мая ввел ограничения на импорт украинского продовольствия, чтобы снять чрезмерное предложение зерна в Болгарии, Венгрии, Польше, Румынии и Словакии. Эти страны жаловались, что дешевле украинское зерно делает внутреннее производство невыгодным.

В связи с этим Еврокомиссия выделила 100 млн евро в поддержку фермеров ЕС. Решение направлено на то, чтобы разрядить обстановку вокруг украинского зерна.

Сегодня стало известно, что Европейская комиссия планирует продлить запрет на импорт продовольствия из Украины в пять стран ЕС до 15 сентября.