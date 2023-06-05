RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Еврокомиссия еще не приняла решения о продлении запрета на импорт зерна из Украины

Фото: Еврокомиссия еще не приняла решения о продлении запрета на импорт зерна из Украины (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Европейская комиссия пока не приняла окончательного решения о продлении ограничений на импорт ряда агропродукции из Украины в пять соседних стран ЕС.

Об этом заявила спикер Еврокомиссии Мириам Гарсия Феррер на брифинге, сообщает РБК-Украина со ссылкой на УНН.

"На данном этапе решение не принято. Еще продолжаются обсуждения, и мы сообщим, когда уже будет принято решение, которое, вероятно, будет позже сегодня", - сказала Феррер.

Спикер отметила, что Еврокомиссия находится в постоянном контакте с Украиной и пятью членами ЕС, которых касается запрет, чтобы определить условия дальнейшего транзита украинских товаров.

Запрет на импорт из Украины

Европейский Союз 2 мая ввел ограничения на импорт украинского продовольствия, чтобы снять чрезмерное предложение зерна в Болгарии, Венгрии, Польше, Румынии и Словакии. Эти страны жаловались, что дешевле украинское зерно делает внутреннее производство невыгодным.

В связи с этим Еврокомиссия выделила 100 млн евро в поддержку фермеров ЕС. Решение направлено на то, чтобы разрядить обстановку вокруг украинского зерна.

Сегодня стало известно, что Европейская комиссия планирует продлить запрет на импорт продовольствия из Украины в пять стран ЕС до 15 сентября.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Еврокомиссиязерновой коридорЕвросоюз