Єврокомісія розпочала аналіз законодавства України щодо свободи руху капіталу та платежів

За даними прес-служби, під час скринінгу аналізується національне законодавство держави-кандидата на вступ до Європейського Союзу та ступінь його відповідності актам права ЄС.

У межах цього переговорного розділу аналізується відповідність таким сферам законодавства ЄС:

свобода руху капіталу та платежів;

платіжні системи;

протидія легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Загалом процес скринінгу складається з двох етапів.

Перший - роз'яснювальні зустрічі, під час яких представники Європейської комісії розповідають про ключові акти права ЄС та відповідають на запитання держав - кандидатів на вступ до ЄС.

Другий - двосторонні зустрічі, на яких вже держава-кандидат представлятиме оцінку наближення національного законодавства до законодавства ЄС та плани щодо подальшої імплементації актів права ЄС для набуття членства в Європейському Союзі.

Позиція НБУ щодо обмежень під час війни

Під час роз'яснювальної зустрічі 9 квітня заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук зазначив: "Ми розуміємо, що перед нами постає досить багато завдань для повноцінного забезпечення вільного руху капіталу. Водночас навіть в умовах війни ми маємо низку зрушень, а в чомусь – значно просунулися вперед".

Так, НБУ поступово пом'якшує валютні обмеження за наявності сформованих передумов, здійснює заходи для інтеграції українського платіжного ринку з європейським та сприяє подальшому наближенню українського законодавства до стандартів FATF. Також триває робота для запровадження чітких правил регулювання ринку віртуальних активів, що відповідатимуть праву ЄС, повідомив він.

"Ми налаштовані докласти всіх зусиль для якнайшвидшого проходження скринінгу та відкриття переговорів за розділом 4", - сказав Ніколайчук.

Процес вступу України до ЄС

Нагадаємо, у грудні 2023 року лідери країн-членів ЄС на саміті у Брюсселі схвалили початок переговорів щодо вступу України до Євросоюзу.

Фактично переговори про вступ України до ЄС наразі не розпочалися, оскільки зараз ведеться скринінг українського законодавства на відповідність вимогам ЄС, а також формується переговорна рамка.

Єврокомісія вже схвалила переговорну рамку для України щодо вступу до ЄС.

Як заявила в інтерв'ю РБК-Україна посол Євросоюзу в Україні Катаріна Матернова, переговори можуть стартувати навесні.

Як заявила в інтерв'ю РБК-Україна посол Євросоюзу в Україні Катаріна Матернова, переговори можуть стартувати навесні.