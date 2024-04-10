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Еврокомиссия начала анализ законодательства Украины по свободе движения капитала и платежей

Фото: Еврокомиссия проанализирует свободу движения капитала и платежей (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Европейская комиссия начала официальный скрининг законодательства Украины по переговорному разделу 4 "Свобода движения капитала".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ.

По данным пресс-службы, в ходе скрининга анализируется национальное законодательство государства-кандидата на вступление в Европейский Союз и степень его соответствия актам права ЕС.

В рамках этого переговорного раздела анализируется соответствие следующим сферам законодательства ЕС:

  • свобода движения капитала и платежей;
  • платежные системы;
  • противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

В целом процесс скрининга состоит из двух этапов.

Первый - разъяснительные встречи, во время которых представители Европейской комиссии рассказывают о ключевых актах права ЕС и отвечают на вопросы государств – кандидатов на вступление в ЕС.

Второй - двусторонние встречи, на которых уже государство-кандидат будет представлять оценку приближения национального законодательства к законодательству ЕС и планы по дальнейшей имплементации актов права ЕС для членства в Европейском Союзе.

Позиция НБУ по ограничениям во время войны

Во время разъяснительной встречи 9 апреля заместитель главы НБУ Сергей Николайчук отметил: "Мы понимаем, что перед нами стоит достаточно много задач для полноценного обеспечения свободного движения капитала. В то же время даже в условиях войны мы имеем ряд сдвигов, а в чем-то - значительно продвинулись вперед ".

Так, НБУ постепенно смягчает валютные ограничения при наличии сложившихся предпосылок, осуществляет меры по интеграции украинского платежного рынка с европейским и способствует дальнейшему приближению украинского законодательства к стандартам FATF. Также продолжается работа по введению четких правил регулирования рынка виртуальных активов, которые будут соответствовать праву ЕС, сообщил он.

"Мы настроены приложить все усилия для скорейшего прохождения скрининга и открытия переговоров по разделу 4", - сказал Николайчук.

Процесс вступления Украины в ЕС

Напомним, в декабре 2023 года лидеры стран-членов ЕС на саммите в Брюсселе одобрили начало переговоров по вступлению Украины в Евросоюз.

Фактически, переговоры о вступлении Украины в ЕС пока не начались, поскольку сейчас ведется скрининг украинского законодательства на соответствие требованиям ЕС, а также формируется переговорная рамка.

Еврокомиссия уже одобрила переговорную рамку для Украины по вступлению в ЕС.
Как заявила в интервью РБК-Украина посол Евросоюза в Украине Катарина Матернова,переговоры могут стартовать весной .

 

Напомним, 14 марта начался официальный скрининг переговорного раздела 9 "Финансовые услуги", работу по которому также координирует НБУ.

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Вступление в ЕСНациональный банк Украины