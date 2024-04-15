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Єврокомісія рекомендувала ЄС схвалити план реформ України, що розблокує 50 млрд допомоги

Фото: Урсула фон дер Ляйєн, глава Єврокомісії (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Єврокомісія рекомендувала Раді ЄС схвалити план України щодо реформ. Це дозволить надати Українні допомогу з пакета в 50 млрд євро.

Як повідомляє РБК-Україна, про це у своєму Twitter написала голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн.

"Стратегія реформ та інвестицій в Україні пропонує міцну основу для більш сучасної, процвітаючої України на її шляху до ЄС", - написала фон дер Ляйєн.

Саме через це, за її словами, сьогоднішнє схвалення Єврокомісією "Українського плану" є великим кроком вперед. 

"Воно відкриває шлях до регулярних виплат в рамках Фонду для України у розмірі 50 мільярдів євро", - зауважила вона.

50 млрд євро для України

1 лютого цього року лідери країн Євросоюзу під час спеціального саміту підтримали надання Україні 50 млрд євро до 2027 року. Кошти мають передати в рамках програми Ukraine Facility.

Також, згідно з програмою, Україна має виконувати окремі умови для того, щоб отримувати фінансову допомогу від ЄС. Якщо цього не відбуватиметься, виплату коштів призупинять.

Вже 28 лютого Рада ЄС остаточно схвалила програму. Це означало, що вона набула чинності, і нашій країні могли надати перші кошти.

20 березня голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив, що Єврокомісія виплатила Україні перший транш у розмірі 4,5 млрд євро.

Раніше джерела РБК-Україна повідомили, що Єврокомісія погодилася майже вдвічі збільшити допомогу в рамках Ukraine Facility у 2024 році.

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