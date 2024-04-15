Еврокомиссия рекомендовала ЕС одобрить план реформ Украины, разблокирующий 50 млрд помощи

"Стратегия реформ и инвестиций в Украине предлагает прочную основу для более современной, преуспевающей Украины на ее пути в ЕС", - написала фон дер Ляйен.

Именно поэтому, по ее словам, сегодняшнее одобрение Еврокомиссией "Украинского плана" является большим шагом вперед.

"Оно открывает путь к регулярным выплатам в рамках Фонда для Украины в размере 50 миллиардов евро", – отметила она.

50 млрд евро для Украины

1 февраля этого года лидеры стран Евросоюза во время специального саммита поддержали предоставление Украине 50 млрд евро к 2027 году. Средства должны быть переданы в рамках программы Ukraine Facility.

Также согласно программе Украина должна выполнять отдельные условия для того, чтобы получать финансовую помощь от ЕС. Если этого не будет, выплату средств приостановят.

Уже 28 февраля Совет ЕС окончательно одобрил программу. Это означало, что она вступила в силу, и в нашей стране могли предоставить первые средства.

20 марта глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Еврокомиссия выплатила Украине первый транш в размере 4,5 млрд евро.

Ранее источники РБК-Украина сообщили, что Еврокомиссия согласилась почти вдвое увеличить помощь в рамках Ukraine Facility в 2024 году.

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