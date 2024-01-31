Єврокомісія пропонує скасувати мита для товарів з України на 2024 рік і ввести обмеження

Єврокомісія пропонує продовжити для України пільгові умови торгівлі, зокрема, призупиненням імпортних мит і квот ще на один рік. Це має на меті забезпечити підтримку економіки України в умовах війни.

При цьому Європейська комісія у свою пропозицію включила так званий "запобіжник" для аграріїв з країн ЄС, щоб придушити протести у Франції та інших країнах-членах ЄС.

Як йдеться у заяві ЄК, для чотирьох видів продукції з України (йдеться про м'ясо птиці, яйця і цукор) передбачається механізм "екстреного гальмування", щоб стабілізувати імпорт на рівні середніх обсягів у 2022-2023 роках. Це передбачає, що у разі перевищення обсягів імпорту будуть починати діяти імпортні тарифи.

Видання зазначає, що у середі, 31 січня, французькі та бельгійські фермери встановили десятки блокад на автомагістралях і під'їзних шляхах до великого контейнерного порту, щоб змусити уряди пом'якшити екологічні правила та допомогти захистити їх від зростання цін і дешевого імпорту.

Що це означає для України

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зазначив, що Єврокомісія запропонувала продовжити "економічний безвіз" до червня 2025 року.

Як пояснив глава уряду, це означає, що українські підприємці зможуть і далі експортувати свою продукцію на європейські ринки без квот, мит і тарифів, а також дає додаткові можливості для українського бізнесу та посилює стійкість економіки.

"Окремо варто відзначити і позицію Єврокомісії щодо більш чітких інструментів контролю за обігом товарів таким чином, щоб уникнути будь-яких потенційних конфліктів на аграрних ринках. Це дозволить більш гармонійно інтегрувати українське сільське господарство в ЄС", - додав прем'єр.

Шмигаль також сподівається, що вдасться прибрати односторонні заборони на імпорт української агропродукції з боку Польщі, Словаччини та Угорщини.

Пропозицію далі має розглянути Рада ЄС.

Що цьому передувало

Нагадаємо, що пільговий режим торгівлі з ЄС був введений після вторгнення Росії в Україну, він почав діяти 4 червня 2022 року. Потім його продовжували на рік.

У 2023 році Єврокомісія вводила обмежень на імпорт деяких сільськогосподарських товарів з України для сусідніх країн ЄС. У січні 2024 року Польща зверталася до Єврокомісії з проханням відновити тарифні квоти для деяких українських продуктів, але отримала відмову.

Болгарія, Польща, Румунія, Словаччина та Угорщина знову вимагають від Єврокомісії введення імпортних мит на українське зерно через нібито недобросовісну конкуренцію.