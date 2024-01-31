Еврокомиссия предлагает отменить пошлины для товаров из Украины на 2024 год и ввести ограничения

Еврокомиссия предлагает продлить для Украины льготные условия торговли, в частности, приостановку импортных пошлин и квот еще на один год. Цель - обеспечить поддержку экономики Украины в условиях войны.

При этом Европейская комиссия в свое предложение включила так называемый "предохранитель" для аграриев из стран ЕС, чтобы подавить протесты во Франции и других странах-членах ЕС.

Как говорится в заявлении ЕК, для четырех видов продукции из Украины (речь идет о мясе птицы, яйцах и сахаре) предусматривается механизм "экстренного торможения", чтобы стабилизировать импорт на уровне средних объемов в 2022-2023 годах. Это предполагает, что при превышении объемов импорта будут начинать действовать импортные тарифы.

Издание отмечает, что в среду, 31 января, французские и бельгийские фермеры установили десятки блокад на автомагистралях и подъездных путях к большому контейнерному порту, чтобы заставить правительства смягчить экологические правила и помочь защитить их от роста цен и дешевого импорта.

Что это значит для Украины

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отметил, что Еврокомиссия предложила продлить "экономический безвиз" до июня 2025 года.

Как объяснив глава правительства, это значит, что украинские предприниматели смогут и дальше экспортировать свою продукцию на европейские рынки без квот, пошлин и тарифов, а также дает дополнительные возможности для украинского бизнеса и увеличивает устойчивость экономики.

"Отдельно стоит отметить и позицию Еврокомиссии по более четким инструментам контроля за оборотом товаров таким образом, чтобы избежать любых потенциальных конфликтов на аграрных рынках. Это позволит более гармонично интегрировать украинское сельское хозяйство в ЕС", - добавил премьер.

Шмыгаль также надеется, что удастся убрать односторонние запреты на импорт украинской агропродукции со стороны Польши, Словакии и Венгрии.

Предложение далее должен рассмотреть Совет ЕС.

Что этому предшествовало

Напомним, что льготный режим торговли с ЕС был введен после вторжения России в Украину и начал действовать 4 июня 2022 года. Затем его продлили на год.

В 2023 году Еврокомиссия вводила ограничения на импорт некоторых сельскохозяйственных товаров из Украины для соседних стран ЕС. В январе 2024 года Польша обращалась в Еврокомиссию с просьбой возобновить тарифные квоты для некоторых украинских продуктов, но получила отказ.

Болгария, Польша, Румыния, Словакия и Венгрия снова требуют от Еврокомиссии введения импортных пошлин на украинское зерно из-за якобы недобросовестной конкуренции.