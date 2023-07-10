Єврокомісія продовжила безкоштовний роумінг для українців ще на рік

Зазначається, що Єврокякі вони повинні підтримувати для здійснення транскордонних дзвінків.

В Комісії додають, що доступні дзвінки дозволяють українцям, що шукають притулок у Європі, перебувати на зв’язку з рідними й друзями в Україні та навпаки.

Орган європейських регуляторів електронних комунікацій (BEREC) зазначив ефективність угоди, адже вона дозволила надавати доступні послуги транскордонних дзвінків.

Окрім того, зазначається, що п

Роумінг для українців

Зазначимо, що для підключення доступного роумінгу українцям у Європі не потрібно нічого робити - послуга активується автоматично та поширюється як на дзвінки до України, так і навпаки. Необхідно лише оплачувати свій тарифний пакет.

Зазначимо, що у лютого цього року Єврокомісія включила роумінг до Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

До того ж, Кабмін створив умови для набуття Україною режиму внутрішнього ринку ЄС у сфері роумінгу.

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