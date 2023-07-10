Єврокомісія продовжила безкоштовний роумінг для українців ще на рік

Сім українських та 22 європейські мобільні оператори погодили продовження скасування роумінгової плати для українців ще на 12 місяців.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Єврокомісії.
Зазначається, що Єврокякі вони повинні підтримувати для здійснення транскордонних дзвінків.
В Комісії додають, що доступні дзвінки дозволяють українцям, що шукають притулок у Європі, перебувати на зв’язку з рідними й друзями в Україні та навпаки.
Орган європейських регуляторів електронних комунікацій (BEREC) зазначив ефективність угоди, адже вона дозволила надавати доступні послуги транскордонних дзвінків.
Окрім того, зазначається, що п
Зазначимо, що для підключення доступного роумінгу українцям у Європі не потрібно нічого робити - послуга активується автоматично та поширюється як на дзвінки до України, так і навпаки. Необхідно лише оплачувати свій тарифний пакет.
Зазначимо, що у лютого цього року Єврокомісія включила роумінг до Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.
До того ж, Кабмін створив умови для набуття Україною режиму внутрішнього ринку ЄС у сфері роумінгу.
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