Еврокомиссия продлила бесплатный роуминг для украинцев еще на год

Отмечается, что которые они должны поддерживать для совершения трансграничных звонков.

В Комиссии добавляют, что доступные звонки позволяют украинцам, которые ищут убежище в Европе, находиться на связи с родными и друзьями в Украине и наоборот.

Орган европейских регуляторов электронных коммуникаций (BEREC) отметил эффективность соглашения, ведь оно позволило предоставлять доступные услуги трансграничных звонков.

Кроме того, отмечается, что

Роуминг для украинцев

Отметим, что для подключения доступного роуминга украинцам в Европе не нужно ничего делать - услуга активируется автоматически и распространяется как на звонки в Украину, так и наоборот. Необходимо только оплачивать свой тарифный пакет.

Отметим, что в феврале этого года Еврокомиссия включила роуминг в Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС.

К тому же, Кабмин создал условия для обретения Украиной режима внутреннего рынка ЕС в сфере роуминга.

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