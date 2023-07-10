Еврокомиссия продлила бесплатный роуминг для украинцев еще на год

Семь украинских и 22 европейских мобильных оператора согласовали продолжение отмены роуминговой платы для украинцев еще на 12 месяцев.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Еврокомиссии.
Отмечается, что которые они должны поддерживать для совершения трансграничных звонков.
В Комиссии добавляют, что доступные звонки позволяют украинцам, которые ищут убежище в Европе, находиться на связи с родными и друзьями в Украине и наоборот.
Орган европейских регуляторов электронных коммуникаций (BEREC) отметил эффективность соглашения, ведь оно позволило предоставлять доступные услуги трансграничных звонков.
Кроме того, отмечается, что
Отметим, что для подключения доступного роуминга украинцам в Европе не нужно ничего делать - услуга активируется автоматически и распространяется как на звонки в Украину, так и наоборот. Необходимо только оплачивать свой тарифный пакет.
Отметим, что в феврале этого года Еврокомиссия включила роуминг в Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС.
К тому же, Кабмин создал условия для обретения Украиной режима внутреннего рынка ЕС в сфере роуминга.
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