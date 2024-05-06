Єврокомісія представила 14-й пакет санкцій проти РФ. ЗМІ розповіли, що до нього увійшло

Раніше повідомлялося, що Єврокомісія пропонує обмежити імпорт скрапленого газу з Росії, але не планує вводити повне ембарго щодо нього. Йдеться про заборону перевалки російського СПГ у європейських портах, звідки він надалі відправляється по всьому світу.

Видання зазначає, що Бельгія та її порт Зебрюгге є лідерами в цій сфері, але також Франція та Іспанія входять до числа найбільших одержувачів російського СПГ. Заборона на імпорт торкнеться і тих терміналів ЄС, які не є частиною європейської газової мережі.

Санкції проти тих, хто допомагає Росії ухилятися від обмежень

Ще Євросоюзу пропонують запровадити обмеження проти російських проєктів СПГ "Арктик" і "Мурманськ". Під санкції мають потрапити кілька суден із тіньового флоту РФ, які перевозять нафту, незважаючи на вже наявні обмеження.

Єврокомісія пропонує заборонити роботу в ЄС транспортним компаніям, які хоча б на чверть належать росіянам. Також ЄК підготувала список із понад 50 компаній за межами ЄС, які допомагають Росії отримувати важливі компоненти в обхід санкцій. Йдеться про компанії з Китаю, Гонконгу, Туреччини та Киргизстану.

"Також буде введено заборону на фінансування Росією політичних партій і фондів, а також неурядових організацій і дослідницьких центрів", - йдеться в матеріалі.

Євросоюзу запропонували заборонити продаж українських творів мистецтва на ринку ЄС, якщо є підозри, що вони могли бути вкрадені. Єврокомісія хоче заборонити ввезення гелію з РФ, а ще експорт марганцевої руди, гірничодобувних машин, моніторів та електроніки.