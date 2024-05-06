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Єврокомісія представила 14-й пакет санкцій проти РФ. ЗМІ розповіли, що до нього увійшло

Архівне фото: Єврокомісія представила 14-й пакет санкцій проти РФ (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Європейська комісія направила членам Євросоюзу проєкт 14-го пакета санкцій проти Росії. До нього увійдуть, зокрема, обмеження на імпорт СПГ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Polskie Radio 24.

Раніше повідомлялося, що Єврокомісія пропонує обмежити імпорт скрапленого газу з Росії, але не планує вводити повне ембарго щодо нього. Йдеться про заборону перевалки російського СПГ у європейських портах, звідки він надалі відправляється по всьому світу.

Видання зазначає, що Бельгія та її порт Зебрюгге є лідерами в цій сфері, але також Франція та Іспанія входять до числа найбільших одержувачів російського СПГ. Заборона на імпорт торкнеться і тих терміналів ЄС, які не є частиною європейської газової мережі.

Санкції проти тих, хто допомагає Росії ухилятися від обмежень

Ще Євросоюзу пропонують запровадити обмеження проти російських проєктів СПГ "Арктик" і "Мурманськ". Під санкції мають потрапити кілька суден із тіньового флоту РФ, які перевозять нафту, незважаючи на вже наявні обмеження. 

Єврокомісія пропонує заборонити роботу в ЄС транспортним компаніям, які хоча б на чверть належать росіянам. Також ЄК підготувала список із понад 50 компаній за межами ЄС, які допомагають Росії отримувати важливі компоненти в обхід санкцій. Йдеться про компанії з Китаю, Гонконгу, Туреччини та Киргизстану. 

"Також буде введено заборону на фінансування Росією політичних партій і фондів, а також неурядових організацій і дослідницьких центрів", - йдеться в матеріалі.

Євросоюзу запропонували заборонити продаж українських творів мистецтва на ринку ЄС, якщо є підозри, що вони могли бути вкрадені. Єврокомісія хоче заборонити ввезення гелію з РФ, а ще експорт марганцевої руди, гірничодобувних машин, моніторів та електроніки.

14-й пакет санкцій ЄС проти Росії

Євросоюз запровадив 13 пакетів санкцій проти Росії за її вторгнення в Україну, однак Кремль намагається обходити чинні обмеження.

На початку квітня віцепрезидент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс сказав, що в ЄС почали підготовку 14-го пакета санкцій проти Росії.

Міністр фінансів Латвії Арвілс Ашераденс нещодавно заявив, що Європейському союзу потрібно заборонити поставки марганцевої руди та окису алюмінію в РФ.

А Politico писало, що Європейський союз уперше може ввести санкції проти російського скрапленого газу.

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