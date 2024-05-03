У Латвії хочуть додати у новий пакет санкцій ЄС проти РФ марганцеву руду та оксид алюмінію
Латвія хоче розширити санкції проти Російської Федерації та запропонувала Європейському союзу заборонити постачання марганцевої руди та оксиду алюмінію.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра фінансів Арвілса Ашераденса LSM.
За словами міністра, країни ЄС невдовзі проведуть консультації для максимально швидкого затвердження пакета санкції проти Росії.
Зокрема, у квітні Латвія запропонувала додати до санкцій заборону на експорт і транзит марганцевої руди й оксиду алюмінію. Ця сировина може бути використана у російському військовому виробництві.
Тоді в МЗС Латвії зауважили, що країна вважає таке рішення рівня ЄС найефективнішим інструментом для обмеження товаропотоку, а відтак і потенціалу Росії у війні з Україною.
Санкції ЄС проти Росії
З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну країни ЄС вводять санкції проти агресора.
Невдовзі має бути оголошений 14-й пакет обмежень. Саме до нього Латвія пропонує додати заборону на експорт марганцевої руди.
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