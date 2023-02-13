Єврокомісія покращила прогноз щодо зростання економіки ЄС, незважаючи на війну Росії проти України

Єврокомісія покращила прогноз економічного зростання на 2023 рік. Європі вдасться технічної рецесії, яка очікувалася на початку року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз Єврокомісії .

"Через майже рік після того, як Росія розпочала агресивну війну проти України, економіка ЄС вступила у 2023 рік у кращому стані, ніж прогнозувалося восени", - йдеться у документі.

Незважаючи на виняткові потрясіння, економіка ЄС уникла скорочення в четвертому кварталі 2022 року. Річний темп зростання на 2022 рік нині оцінюється у 3,5% як у ЄС, так і у зоні євро.

Прогноз зростання ВВП на 2023 рік підвищено з 0,3% до 0,8% у 27 країнах ЄС та до 0,9% у 20 країнах зони євро. Прогноз темпи зростання на 2024 рік залишається незмінним - 1,6% та 1,5% для ЄС та зони євро відповідно.

"Цей прогноз вирішальною мірою залежить від суто технічного припущення, що агресія Росії проти України не посилюватиметься, а продовжуватиметься протягом прогнозованого горизонту", - наголошується в повідомленні.

Сприятливі події покращили перспективи зростання на 2023 рік. Диверсифікація джерел постачання, що продовжується, і різке падіння споживання призвели до того, що обсяги зберігання газу перевищили середній сезонний показник минулих років, а оптові ціни на газ впали значно нижче довоєнного рівня, прогнозує Єврокомісія.

Крім того, ринок праці ЄС продовжує показувати хороші результати, а рівень безробіття залишається на рекордно низькому рівні 6,1% до кінця 2022 року. Впевненість зростає, і січневі опитування показують, що економічна активність також має уникнути скорочення у першому кварталі 2023 року.

Після піку 2022 року інфляція сповільниться протягом прогнозованого горизонту. Прогнозується, що загальна інфляція знизиться з 9,2% у 2022 році до 6,4% у 2023 році та до 2,8% у 2024 році в ЄС. У зоні євро прогнозується зниження з 8,4% у 2022 році до 5,6% у 2023 році та до 2,5% у 2024 році.