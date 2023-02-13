Еврокомиссия улучшила прогноз по ростку экономики ЕС, несмотря на войну России против Украины

Еврокомиссия улучшила прогноз экономического роста на 2023 год. Европе удастся технической рецессии, которая ожидалась в начале года.

"Спустя почти год после того, как Россия начала агрессивную войну против Украины, экономика ЕС вступила в 2023 год в лучшем состоянии, чем прогнозировалось осенью", - говорится в документе.

Несмотря на исключительные е потрясения, экономика ЕС избежала сокращения в четвертом квартале 2022 года. Годовой темп роста на 2022 год в настоящее время оценивается в 3,5% как в ЕС, так и в зоне евро.

Прогноз роста ВВП на 2023 год повышен с 0,3% до 0,8% в 27 странах ЕС и до 0,9% в 20 странах зоны евро. Прогноз темпы роста на 2024 год остается неизменным - 1,6% и 1,5% для ЕС и зоны евро соответственно.

"Этот прогноз в решающей степени зависит от чисто технического предположения, что агрессия России против Украины не будет усиливаться, а будет продолжаться на протяжении прогнозируемого горизонта", - отмечается в сообщении.

Благоприятные события улучшили перспективы роста на 2023 год. Продолжающаяся диверсификация источников поставок и резкое падение потребления привели к тому, что объемы хранения газа превысили средний сезонный показатель прошлых лет, а оптовые цены на газ упали значительно ниже довоенного уровня, прогнозирует Еврокомиссия.

Кроме того, рынок труда ЕС продолжает показывать хорошие результаты, а уровень безработицы остается на рекордно низком уровне в 6,1% до конца 2022 года. Уверенность растет, и январские опросы показывают, что экономическая активность также должна избежать сокращения в первом квартале 2023 года.

После пика в 2022 году инфляция замедлится в течение прогнозируемого горизонта. Прогнозируется, что общая инфляция снизится с 9,2% в 2022 году до 6,4% в 2023 году и до 2,8% в 2024 году в ЕС. В зоне евро прогнозируется снижение с 8,4% в 2022 году до 5,6% в 2023 году и до 2,5% в 2024 году.