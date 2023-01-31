Економіка єврозони зросла наприкінці 2022 року, уникнувши рецесії

У четвертому кварталі 2022 року єврозона продемонструвала зростання. Валютний блок уникнув рецесії, навіть попри те, що захмарно високі ціни на енергоносії, зниження довіри та зростання відсоткових ставок позначилися на економіці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Євростату .

За даними статистичного відомства ЄС, валовий внутрішній продукт у єврозоні зріс на 0,1% у четвертому кварталі. Порівняно з аналогічним періодом 2021 року зростання склало 1,9%. Серед найбільших країн блоку Німеччина та Італія зафіксували зниження ВВП за квартал, але Франція та Іспанія зросли.

Як зазначає агентство Reuters, війна Росії проти України, що триває майже рік, дорого обійшлася єврозоні, яка нині охоплює 350 млн осіб у 20 країнах, враховуючи сильну залежність деяких членів від дешевої енергії.

Зростання цін на нафту та газ призвело до виснаження заощаджень та стримування інвестицій, змушуючи Європейський центральний банк до безпрецедентного підвищення ставок для стримування інфляції.

Але економіка також продемонструвала деяку несподівану стійкість, як під час пандемії COVID-19, коли зростання перевершило очікування, оскільки підприємства швидше адаптувалися до обставин, що змінилися, ніж пророкували політики.

Більш свіжі дані, такі як важливий індикатор впевненості або останні дані PMI, припускають, що зростання вже досягло дна і йде повільне відновлення, чому сприяє м'яка зима, яка обмежила витрати на енергію.

Оскільки ринкові ціни на енергоносії коливаються на довоєнному рівні, Міжнародний валютний фонд підвищив прогноз зростання для блоку, пославшись на несподівану стабільність, чому сприяла щедра державна підтримка.

Зараз МВФ прогнозує зростання на рівні 0,7% за весь рік, що вище за його прогноз у 0,5% у жовтні і 0,5%, передбачених Європейським центральним банком у грудні.

Але навіть якщо у блоку справи кращі, ніж побоювалися, зростання у 2023 році буде одним із найслабших за всю історію спостережень через значне падіння реальних доходів і зростання відсоткових ставок.

ЄЦБ підвищив ставки в сукупності на 2,5 процентних пункти до 2% з липня, щоб приборкати інфляцію, і до середини року ринки очікують на підвищення ще на 1,5 процентних пункти, що поставить ставку за депозитами на найвищий рівень з початку століття.

Таке швидке зростання гальмує банківське кредитування, ключове джерело грошей для бізнесу, і доступ до кредитів вже зазнав найбільшого падіння минулого кварталу з часів боргової кризи блоку у 2011 році.