Єврокомісія подасть в суд на низку країн ЄС через шкідливих рослин та тварин

Європейська комісія подасть апеляцію до Європейського суду проти шести країн Європейського союзу за нездатність запобігти появі інвазивних чужорідних видів, шкідливих для європейської природи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delfi .

Європейська комісія 26 січня ухвалила рішення звернутися до Європейського суду проти Болгарії, Ірландії, Греції, Італії, Латвії та Португалії за невиконання положень регламенту про запобігання та управління появою та поширенням інвазивних чужорідних видів на території ЄС.

Зазначимо, що інвазивні чужорідні види - це рослини та тварини, які в результаті діяльності людини навмисно чи ні опиняються на території, де вони зазвичай не трапляються. До того ж це одна з п'яти основних причин втрати біорізноманіття в Європі та в усьому світі.

Такі види становлять серйозну загрозу для місцевих рослин та тварин Європи й, за оцінками, щорічно обходяться європейській економіці в 12 мільярдів євро. Боротьба з інвазивними видами є важливою частиною зусиль ЄС щодо припинення втрати біорізноманіття.