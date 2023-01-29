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Єврокомісія подасть в суд на низку країн ЄС через шкідливих рослин та тварин

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Брюссель, Неділя 29 січня 2023 15:51
Єврокомісія подасть в суд на низку країн ЄС через шкідливих рослин та тварин Фото: Єврокомісія подасть в суд на низку країн ЄС (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Європейська комісія подасть апеляцію до Європейського суду проти шести країн Європейського союзу за нездатність запобігти появі інвазивних чужорідних видів, шкідливих для європейської природи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delfi.

Європейська комісія 26 січня ухвалила рішення звернутися до Європейського суду проти Болгарії, Ірландії, Греції, Італії, Латвії та Португалії за невиконання положень регламенту про запобігання та управління появою та поширенням інвазивних чужорідних видів на території ЄС.

Зазначимо, що інвазивні чужорідні види - це рослини та тварини, які в результаті діяльності людини навмисно чи ні опиняються на території, де вони зазвичай не трапляються. До того ж це одна з п'яти основних причин втрати біорізноманіття в Європі та в усьому світі.

Такі види становлять серйозну загрозу для місцевих рослин та тварин Європи й, за оцінками, щорічно обходяться європейській економіці в 12 мільярдів євро. Боротьба з інвазивними видами є важливою частиною зусиль ЄС щодо припинення втрати біорізноманіття.

Регламент Єврокомісії включає заходи, які мають бути вжиті на всій території ЄС щодо інвазивних чужорідних видів. Шість держав ЄС, на яких Єврокомісія подає до суду, не розробили, не впровадили та не повідомили в ЄС про план дій щодо запобігання найважливішим шляхами появи або поширення інвазивних чужорідних видів.

Нагадаємо, раніше Єврокомісія подала до суду на Мальту через "золоті паспорти".

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