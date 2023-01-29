Еврокомиссия подаст в суд на ряд стран ЕС из-за вредных растений и животных

Европейская комиссия подаст апелляцию в Европейский суд против шести стран Европейского союза за неспособность предотвратить появление инвазивных чужеродных видов, вредных для европейской природы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi .

Европейская комиссия 26 января приняла решение обратиться в Европейский суд против Болгарии, Ирландии, Греции, Италии, Латвии и Португалии за невыполнение положений регламента о предотвращении и управлении появлением и распространением инвазивных чужеродных видов на территории ЕС.

Отметим, что инвазивные чужеродные виды – это растения и животные, которые в результате деятельности человека намеренно или нет оказываются на территории, где они обычно не встречаются. К тому же это одна из пяти основных причин потери биоразнообразия в Европе и во всем мире.

Такие виды представляют серьезную угрозу для местных растений и животных Европы и, по оценкам, ежегодно обходятся европейской экономике в 12 миллиардов евро. Борьба с инвазивными видами является важной частью усилий ЕС по прекращению потери биоразнообразия.