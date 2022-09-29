Єврокомісія подала до суду на Мальту через "золоті паспорти"
Єврокомісія (ЄК) ухвалила рішення звернутися до суду ЄС із позовом щодо Мальти через схему надання громадянства в обмін на інвестиції. ЄК вважає, що видача так званого "золотого паспорта" в обмін на певний розмір інвестицій без будь-якого попереднього зв'язку з державою-членом суперечить договору про ЄС.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Єврокомісії.
ЄК із жовтня 2020 року неодноразово зверталася до Мальти з вимогою припинити програму видачі громадянства в обмін на інвестиції. Після нападу РФ на Україну Мальта припинила дію програми для громадян Білорусі та Росії, але не звернула її.
У квітні цього року Мальті було направлено мотивований висновок Єврокомісії. Відповідь країни не задовольнила ЄК.
"Відповідь Мальти не дає задовільної відповіді на заклопотаність, висловлену Комісією. Мальта - єдина держава-член, що залишилася, в якій діє така схема", - йдеться в повідомленні.
Раніше Брюссель домігся скасування подібних схем від Кіпру та Болгарії.
Суд ЄС може зобов'язати Мальту скасувати "золоті паспорти" під загрозою фінансових санкцій.
У чому суть схеми?
Як йдеться на сайті ЄК, схеми отримання громадянства інвестора дозволяють особі отримати нове громадянство на основі заздалегідь визначених платежів або інвестицій та за відсутності справжнього зв'язку з країною, наприклад довгострокового проживання.
Ці схеми відрізняються від схем перебування інвесторів (або "золотих віз"), які дозволяють громадянам третіх країн за дотримання певних умов отримувати дозвіл на проживання для проживання в країні ЄС.
Як наголошується в заяві, обидва типи схем "пов'язані з серйозними ризиками, зокрема, з погляду безпеки, відмивання грошей, ухилення від сплати податків та корупції".
Як повідомлялося, раніше Європейська комісія дала Мальті два місяці на усунення занепокоєння щодо її схеми "золотого паспорта". Інакше Мальті загрожує судовий розгляд.
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