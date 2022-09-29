Єврокомісія подала до суду на Мальту через "золоті паспорти"

Єврокомісія (ЄК) ухвалила рішення звернутися до суду ЄС із позовом щодо Мальти через схему надання громадянства в обмін на інвестиції. ЄК вважає, що видача так званого "золотого паспорта" в обмін на певний розмір інвестицій без будь-якого попереднього зв'язку з державою-членом суперечить договору про ЄС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Єврокомісії.

ЄК із жовтня 2020 року неодноразово зверталася до Мальти з вимогою припинити програму видачі громадянства в обмін на інвестиції. Після нападу РФ на Україну Мальта припинила дію програми для громадян Білорусі та Росії, але не звернула її.

У квітні цього року Мальті було направлено мотивований висновок Єврокомісії. Відповідь країни не задовольнила ЄК.

"Відповідь Мальти не дає задовільної відповіді на заклопотаність, висловлену Комісією. Мальта - єдина держава-член, що залишилася, в якій діє така схема", - йдеться в повідомленні.

Раніше Брюссель домігся скасування подібних схем від Кіпру та Болгарії.

Суд ЄС може зобов'язати Мальту скасувати "золоті паспорти" під загрозою фінансових санкцій.

У чому суть схеми?

Як йдеться на сайті ЄК, схеми отримання громадянства інвестора дозволяють особі отримати нове громадянство на основі заздалегідь визначених платежів або інвестицій та за відсутності справжнього зв'язку з країною, наприклад довгострокового проживання.

Ці схеми відрізняються від схем перебування інвесторів (або "золотих віз"), які дозволяють громадянам третіх країн за дотримання певних умов отримувати дозвіл на проживання для проживання в країні ЄС.

Як наголошується в заяві, обидва типи схем "пов'язані з серйозними ризиками, зокрема, з погляду безпеки, відмивання грошей, ухилення від сплати податків та корупції".