Єврокомісія почала розслідування щодо Microsoft: в чому причина

Як зазначають в Єврокомісії, розслідування стосується, зокрема продукту

В Єврокомісії стурбовані, що Office 365 і Microsoft 365.

Наразі Єврокомісія встановлює, чи дійсно дії

Для такої великої корпорації як Microsoft оштрафували в США на 20 млн доларів через незаконний збір особистої інформації про дітей.

До цього американська влада виписувала Microsoft понад 3 млн доларів штрафу за те, що корпорація допустила використання її продукції в окупованому Криму.

Також Microsoft загрожував штраф через придбання Activision Blizzard. Компанія могла заплатити штраф розміром з десятки мільйонів доларів.

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