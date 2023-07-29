Єврокомісія почала розслідування щодо Microsoft: в чому причина

Європейська комісія почала розслідування стосовно американської корпорації Microsoft. Корпорацію підозрюють в порушенні європейських правил конкуренції через об'єднання двох популярних продуктів - Office 365 і Microsoft 365.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Єврокомісію.
Як зазначають в Єврокомісії, розслідування стосується, зокрема продукту
В Єврокомісії стурбовані, що Office 365 і Microsoft 365.
Наразі Єврокомісія встановлює, чи дійсно дії
Для такої великої корпорації як Microsoft оштрафували в США на 20 млн доларів через незаконний збір особистої інформації про дітей.
До цього американська влада виписувала Microsoft понад 3 млн доларів штрафу за те, що корпорація допустила використання її продукції в окупованому Криму.
Також Microsoft загрожував штраф через придбання Activision Blizzard. Компанія могла заплатити штраф розміром з десятки мільйонів доларів.
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