Еврокомиссия начала расследование в отношении Microsoft: в чем причина

Европейская комиссия начала расследование в отношении американской корпорации Microsoft. Корпорацию подозревают в нарушении европейских правил конкуренции из-за объединения двух популярных программных пакетов - Office 365 и Microsoft 365.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Еврокомиссию.
Как отмечают в Еврокомиссии, расследование касается, в частности, продукта
В Еврокомиссии обеспокоены тем, что Office 365 и Microsoft 365.
В настоящее время Еврокомиссия устанавливает, действительно ли действия
Для такой крупной корпорации как Microsoft оштрафовали в США на 20 млн долларов из-за незаконного сбора личной информации о детях.
До этого американские власти выписывали Microsoft более 3 млн долларов штрафа за то, что корпорация допустила использование ее продукции в оккупированном Крыму.
Также Microsoft угрожал штраф из-за приобретения Activision Blizzard. Компания могла заплатить штраф в размере десятков миллионов долларов.
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