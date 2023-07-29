Еврокомиссия начала расследование в отношении Microsoft: в чем причина

Как отмечают в Еврокомиссии, расследование касается, в частности, продукта

В Еврокомиссии обеспокоены тем, что Office 365 и Microsoft 365.

В настоящее время Еврокомиссия устанавливает, действительно ли действия

Для такой крупной корпорации как Microsoft оштрафовали в США на 20 млн долларов из-за незаконного сбора личной информации о детях.

До этого американские власти выписывали Microsoft более 3 млн долларов штрафа за то, что корпорация допустила использование ее продукции в оккупированном Крыму.

Также Microsoft угрожал штраф из-за приобретения Activision Blizzard. Компания могла заплатить штраф в размере десятков миллионов долларов.

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