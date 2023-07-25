ua en ru
Вт, 25 липня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Єврокомісія перерахувала Україні черговий транш на 1,5 млрд євро макрофінансової допомоги

Новость на русском →
Україна, Вівторок 25 липня 2023 13:04
Єврокомісія перерахувала Україні черговий транш на 1,5 млрд євро макрофінансової допомоги Фото: голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Єврокомісія перерахувала Україні черговий транш на 1,5 млрд євро макрофінансової допомоги. Загалом Київ отримає у 2023 році 18 млрд євро у вигляді довгострокових пільгових кредитів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Єврокомісії Урсулу фон дер Ляєн у Twitter .

"Я рішуче засуджую удари Росії по українським зерносховищам та експортній інфраструктурі. Поки Росія продовжує свою безжальну війну, ми продовжуємо підтримувати Україну. Сьогодні ми заплатили ще 1,5 млрд євро, щоб допомогти персоналу працювати і ремонтувати інфраструктуру. Вчинить більше", - написала вона.

Макрофінансова допомога

На сьогоднішній день ЄС та його держави-члени надали Україні понад 77 млрд євро. У 2023 році ЄС надасть Україні 18 млрд євро макрофінансової допомоги. До сьогодні із цієї суми було виплачено 9 млрд євро.

Крім того, Європейська комісія запропонувала створити новий інструмент для України в рамках бюджету Європейського Союзу, який включає гранти, позики та гарантії для покриття частини поточних видатків України та фінансування термінових проектів реконструкції. Він забезпечить постійну фінансову підтримку до 2027 року та покриє 45% дефіциту держбюджету України на цей період. Планується створення Українського фонду обсягом 50 млрд євро.

Читайте РБК-Україна в Google News
Евросоюз
NEWS
ЗСУ мали успіх в напрямку Старомайорського Донецької області, - Генштаб
ЗСУ мали успіх в напрямку Старомайорського Донецької області, - Генштаб
DAILY
За крок від фронту. Як Куп’янськ тримає оборону та пам’ятає жахи російської окупації
Анастасія Рокитнакореспондент РБК-Україна За крок від фронту. Як Куп’янськ тримає оборону та пам’ятає жахи російської окупації