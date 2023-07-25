Єврокомісія перерахувала Україні черговий транш на 1,5 млрд євро макрофінансової допомоги. Загалом Київ отримає у 2023 році 18 млрд євро у вигляді довгострокових пільгових кредитів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Єврокомісії Урсулу фон дер Ляєн у Twitter .

"Я рішуче засуджую удари Росії по українським зерносховищам та експортній інфраструктурі. Поки Росія продовжує свою безжальну війну, ми продовжуємо підтримувати Україну. Сьогодні ми заплатили ще 1,5 млрд євро, щоб допомогти персоналу працювати і ремонтувати інфраструктуру. Вчинить більше", - написала вона.

Макрофінансова допомога

На сьогоднішній день ЄС та його держави-члени надали Україні понад 77 млрд євро. У 2023 році ЄС надасть Україні 18 млрд євро макрофінансової допомоги. До сьогодні із цієї суми було виплачено 9 млрд євро.

Крім того, Європейська комісія запропонувала створити новий інструмент для України в рамках бюджету Європейського Союзу, який включає гранти, позики та гарантії для покриття частини поточних видатків України та фінансування термінових проектів реконструкції. Він забезпечить постійну фінансову підтримку до 2027 року та покриє 45% дефіциту держбюджету України на цей період. Планується створення Українського фонду обсягом 50 млрд євро.