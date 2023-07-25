Еврокомиссия перечислила Украине очередной транш на 1,5 млрд евро макрофинансовой помощи. Всего Киев получит в 2023 году 18 млрд евро в виде долгосрочных льготных кредитов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен в Twitter .

"Я решительно осуждаю удары России по украинским зернохранилищам и экспортной инфраструктуре. Пока Россия продолжает свою безжалостную войну, мы продолжаем поддерживать Украину. Сегодня мы заплатили еще 1,5 млрд евро, чтобы помочь персоналу работать и ремонтировать инфраструктуру. Поступит больше", - написала она.

Средства для бюджета Украины

В Министерстве финансов Украины сообщили, что в госбюджет поступил шестой транш в размере 1,5 млрд. евро. В 2023 году Украина получила уже 10,5 млрд евро макрофинансовой помощи от ЕС.

По данным министерства, с начала полномасштабной войны ЕС направил в Украину 17,7 млрд евро макрофинансовой помощи.

Средства предоставляются на льготных условиях для Украины и направляются на финансирование приоритетных расходов госбюджета. Срок погашения кредита составляет 35 лет. В то же время, проценты и другие платежи за обслуживание долга вместо Украины будут компенсировать страны ЕС.

"Следующие транши в рамках масштабной программы МФД будут поступать в госбюджет в течение 2023 года с учетом выполнения Украиной согласованных сторонами условий", - сообщили в Минфине.

Макрофинансовая помощь

На сегодняшний день ЕС и его государства-члены выделили Украине более 77 млрд евро. В 2023 году ЕС предоставит Украине 18 млрд евро макрофинансовой помощи. На сегодняшний день из этой суммы было выплачено 9 млрд евро.

Кроме того, Европейская комиссия предложила создать новый инструмент для Украины в рамках бюджета Европейского Союза, включающего гранты, ссуды и гарантии для покрытия части текущих расходов Украины и финансирования срочных проектов реконструкции. Он обеспечит постоянную финансовую поддержку до 2027 г. и покроет 45% дефицита госбюджета Украины на этот период. Планируется создание Украинского фонда объемом 50 млрд евро.