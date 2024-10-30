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Єврокомісія оцінила роботу Верховної Ради у звіті щодо України

Брюссель, Середа 30 жовтня 2024 17:50
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Єврокомісія оцінила роботу Верховної Ради у звіті щодо України Ілюстративне фото: ЄК вважає роботу Ради ефективною (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Робота Верховної Ради в умовах воєнного стану є ефективною. У тож же час є проблеми з обмеженням прав опозиції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Єврокомісії щодо України.

У Єврокомісії звернули увагу, що ключові рішення, які стосуються оборонних питань, у Раді ухвалюють міжпартійною більшістю. При цьому парламент не зловживає можливістю розглядати законопроекти по прискореній процедурі.

Але в той же час Брюссель помітив обмеження прав опозиції, через що вона не може виконувати свої функції повною мірою. Зокрема, це стосується випадків безпідставних заборон на закордонні відрядження для опозиційних нардепів.

У Єврокомісії визнають, що воєнний стан допускає запровадження деяких обмежень прав і свобод людей, а також прав та законних інтересів юридичних осіб

"Випадки непропорційних обмежень на поїздки представників парламентської опозиції... вимагають належного розгляду", - йдеться у звіті.

Варто зауважити, що сьогодні, 30 жовтня, Єврокомісія представила звіт про прогрес України на шляху до ЄС. Такі звіти ЄК робить щороку для країн-кандидатів на вступ до блоку.

Ще вчора, 29 жовтня, видання Financial Times писало, що у звіті не буде рекомендацій щодо просування процесу вступу України до Євросоюзу.

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