Еврокомиссия оценила работу Верховной Рады в отчете по Украине

Работа Верховной Рады в условиях военного положения является эффективной. В то же время есть проблемы с ограничением прав оппозиции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Еврокомиссии по Украине.

В Еврокомиссии обратили внимание, что ключевые решения, которые касаются оборонных вопросов, в Раде принимают межпартийным большинством. При этом парламент не злоупотребляет возможностью рассматривать законопроекты по ускоренной процедуре.

Но, в то же время, Брюссель заметил ограничения прав оппозиции, из-за чего она не может выполнять свои функции в полной мере. В частности, это касается случаев безосновательных запретов на заграничные командировки для оппозиционных нардепов.

В Еврокомиссии признают, что военное положение допускает введение некоторых ограничений прав и свобод людей, а также прав и законных интересов юридических лиц

"Случаи непропорциональных ограничений на поездки представителей парламентской оппозиции... требуют надлежащего рассмотрения", - сказано в отчете.

Стоит заметить, что сегодня, 30 октября, Еврокомиссия представила отчет о прогрессе Украины на пути в ЕС. Такие отчеты ЕК делает ежегодно для стран-кандидатов на вступление в блок.