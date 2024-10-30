ua en ru
Ср, 30 октября News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Еврокомиссия оценила работу Верховной Рады в отчете по Украине

Брюссель, Среда 30 октября 2024 17:50
UA EN RU
Еврокомиссия оценила работу Верховной Рады в отчете по Украине Иллюстративное фото: ЕК считает работу Рады эффективной (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Работа Верховной Рады в условиях военного положения является эффективной. В то же время есть проблемы с ограничением прав оппозиции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Еврокомиссии по Украине.

В Еврокомиссии обратили внимание, что ключевые решения, которые касаются оборонных вопросов, в Раде принимают межпартийным большинством. При этом парламент не злоупотребляет возможностью рассматривать законопроекты по ускоренной процедуре.

Но, в то же время, Брюссель заметил ограничения прав оппозиции, из-за чего она не может выполнять свои функции в полной мере. В частности, это касается случаев безосновательных запретов на заграничные командировки для оппозиционных нардепов.

В Еврокомиссии признают, что военное положение допускает введение некоторых ограничений прав и свобод людей, а также прав и законных интересов юридических лиц

"Случаи непропорциональных ограничений на поездки представителей парламентской оппозиции... требуют надлежащего рассмотрения", - сказано в отчете.

Стоит заметить, что сегодня, 30 октября, Еврокомиссия представила отчет о прогрессе Украины на пути в ЕС. Такие отчеты ЕК делает ежегодно для стран-кандидатов на вступление в блок.

Еще вчера, 29 октября, издание Financial Times писало, что в отчете не будет рекомендаций о продвижении процесса вступления Украины в Евросоюз.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Еврокомиссия Верховная рада Вступление в ЕС
NEWS
Зеленский подтвердил запрос на ракеты Tomahawk и возмутился из-за "слива" в медиа
Зеленский подтвердил запрос на ракеты Tomahawk и возмутился из-за "слива" в медиа
DAILY
Покупать или продавать? Что с ценами на землю в Украине и как на них влияет война
Руслан Кислякфинансовый редактор РБК-Украина Покупать или продавать? Что с ценами на землю в Украине и как на них влияет война