Єврокомісія оголосила про 9-й пакет санкцій проти Росії: що до нього ввійде

Єврокомісія оголосила сьогодні, 7 грудня, зміст дев'ятого пакету санкцій проти Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн.
Ляєн зазначила, що Росія продовжує нести Україні смерть і розруху, навмисно націлюючись на цивільне населення та цивільну інфраструктуру, намагаючись паралізувати країну на початку зими.
"Ті вісім пакетів санкцій, які ми запровадили, вже сильно кусаються. І сьогодні ми посилюємо тиск на Росію дев’ятим пакетом санкцій", - підкреслила вона.
За повідомленням очільниці ЄК, пакет містить такі основні антиросійські санкції:
Крім того, цей пакет доповнюється повною забороною ЄС на імпорт російської морської нафти, яка набула чинності цього тижня, а також глобальним обмеженням цін на нафту, погодженим G7.
"Міжнародна співпраця проти війни Росії ніколи не була такою сильною. Ми підтримуємо Україну і змушуємо Росію платити за свою жорстокість. Ми єдині й тверді", - констатувала Урсула фон дер Ляєн.
Нещодавно РБК-Україна повідомляло, що Європейська комісія висунула пропозиції щодо видів покарань за порушення санкцій, введених країнами-членами Євросоюзу. Раніше Європейська рада додала порушення обмежувальних заходів до списку "злочинів Євросоюзу".
Крім того, з 5 грудня набули чинності обмеження вартості нафти з Росії з боку ЄС. Їх підтримали країни G7 та Австралія.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.