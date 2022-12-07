Єврокомісія оголосила про 9-й пакет санкцій проти Росії: що до нього ввійде

Ляєн зазначила, що Росія продовжує нести Україні смерть і розруху, навмисно націлюючись на цивільне населення та цивільну інфраструктуру, намагаючись паралізувати країну на початку зими.

"Ті вісім пакетів санкцій, які ми запровадили, вже сильно кусаються. І сьогодні ми посилюємо тиск на Росію дев’ятим пакетом санкцій", - підкреслила вона.

За повідомленням очільниці ЄК, пакет містить такі основні антиросійські санкції:

доповнено перелік підсанкційних осіб, куди додатково ввійшли майже 200 фізичних та юридичних осіб. Серед них - російські збройні сили, а також окремі офіцери та оборонно-промислові підприємства, члени Державної думи та Ради федерації, міністри, губернатори, політичні партії тощо. Цей список, за словами Ляєн, охоплює ключові фігури, задіяні у жорстоких і навмисних ракетних ударах Росії по мирному населенню, у викраденні українських дітей до Росії та в розкраданні української сільськогосподарської продукції;

впроваджено санкції проти трьох додаткових російських банків, включаючи повну заборону на трансакції Російського банку розвитку регіонів;

введено новий експортний контроль та обмеження, зокрема щодо товарів подвійного використання. Це містить ключові хімічні речовини, нервово-паралітичні речовини, електроніку та ІТ-компоненти, які можуть бути використані російською військовою машиною;

перекрито доступ Росії до будь-яких дронів і безпілотних літальних апаратів. Тобто діятиме заборона прямого експорту двигунів для безпілотників до Росії та експорт до будь-яких третіх країн, наприклад Ірану, які можуть постачати безпілотники до Росії;

запроваджено заборону на мовлення в ефірі європейських телеканалів чотирьох додаткових телеканалів та всіх інших платформ поширення російської пропаганди;

введено подальші економічні заходи проти російського енергетичного та гірничодобувного секторів, включаючи заборону на нові інвестиції в гірничодобувну промисловість у Росії.

Крім того, цей пакет доповнюється повною забороною ЄС на імпорт російської морської нафти, яка набула чинності цього тижня, а також глобальним обмеженням цін на нафту, погодженим G7.

"Міжнародна співпраця проти війни Росії ніколи не була такою сильною. Ми підтримуємо Україну і змушуємо Росію платити за свою жорстокість. Ми єдині й тверді", - констатувала Урсула фон дер Ляєн.