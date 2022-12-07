UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Єврокомісія оголосила про 9-й пакет санкцій проти Росії: що до нього ввійде

Фото: голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (GettyImage)
Автор: Тетяна Зарембо

Єврокомісія оголосила сьогодні, 7 грудня, зміст дев'ятого пакету санкцій проти Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн.

Ляєн зазначила, що Росія продовжує нести Україні смерть і розруху, навмисно націлюючись на цивільне населення та цивільну інфраструктуру, намагаючись паралізувати країну на початку зими.

"Ті вісім пакетів санкцій, які ми запровадили, вже сильно кусаються. І сьогодні ми посилюємо тиск на Росію дев’ятим пакетом санкцій", - підкреслила вона.

За повідомленням очільниці ЄК, пакет містить такі основні антиросійські санкції:

  • доповнено перелік підсанкційних осіб, куди додатково ввійшли майже 200 фізичних та юридичних осіб. Серед них - російські збройні сили, а також окремі офіцери та оборонно-промислові підприємства, члени Державної думи та Ради федерації, міністри, губернатори, політичні партії тощо. Цей список, за словами Ляєн, охоплює ключові фігури, задіяні у жорстоких і навмисних ракетних ударах Росії по мирному населенню, у викраденні українських дітей до Росії та в розкраданні української сільськогосподарської продукції;
  • впроваджено санкції проти трьох додаткових російських банків, включаючи повну заборону на трансакції Російського банку розвитку регіонів;
  • введено новий експортний контроль та обмеження, зокрема щодо товарів подвійного використання. Це містить ключові хімічні речовини, нервово-паралітичні речовини, електроніку та ІТ-компоненти, які можуть бути використані російською військовою машиною;
  • перекрито доступ Росії до будь-яких дронів і безпілотних літальних апаратів. Тобто діятиме заборона прямого експорту двигунів для безпілотників до Росії та експорт до будь-яких третіх країн, наприклад Ірану, які можуть постачати безпілотники до Росії;
  • запроваджено заборону на мовлення в ефірі європейських телеканалів чотирьох додаткових телеканалів та всіх інших платформ поширення російської пропаганди;
  • введено подальші економічні заходи проти російського енергетичного та гірничодобувного секторів, включаючи заборону на нові інвестиції в гірничодобувну промисловість у Росії.

Крім того, цей пакет доповнюється повною забороною ЄС на імпорт російської морської нафти, яка набула чинності цього тижня, а також глобальним обмеженням цін на нафту, погодженим G7.

"Міжнародна співпраця проти війни Росії ніколи не була такою сильною. Ми підтримуємо Україну і змушуємо Росію платити за свою жорстокість. Ми єдині й тверді", - констатувала Урсула фон дер Ляєн.

Нещодавно РБК-Україна повідомляло, що Європейська комісія висунула пропозиції щодо видів покарань за порушення санкцій, введених країнами-членами Євросоюзу. Раніше Європейська рада додала порушення обмежувальних заходів до списку "злочинів Євросоюзу".

Крім того, з 5 грудня набули чинності обмеження вартості нафти з Росії з боку ЄС. Їх підтримали країни G7 та Австралія.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Санкції проти Росії