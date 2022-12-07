Еврокомиссия объявила о 9-м пакете санкций против России: что в него войдет

Еврокомиссия объявила сегодя, 7 декабря, содержание девятого пакета санкций против России.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен.
Ляйен отметила, что Россия продолжает нести Украине смерть и разруху, намеренно нацеливаясь на гражданское население и гражданскую инфраструктуру, пытаясь парализовать страну в начале зимы.
"Те восемь пакетов санкций, которые мы ввели, уже сильно кусаются. И сегодня мы усиливаем давление на Россию девятым пакетом санкций", - подчеркнула она.
По сообщению главы ЕК, пакет содержит следующие основные антироссийские санкции:
Кроме того, этот пакет дополняется полным запретом ЕС на импорт российской морской нефти, вступившей в силу на этой неделе, а также глобальным ограничением цен на нефть, согласованным G7.
"Международное сотрудничество против войны России никогда не было таким сильным. Мы поддерживаем Украину и заставляем Россию платить за свою жестокость. Мы едины и тверды", - констатировала Урсула фон дер Ляйен.
Недавно РБК-Украина сообщило, что Европейская комиссия выдвинула предложения относительно видів наказаний за нарушение санкций, введенных странами-членами Евросоюза. Ранее Европейский совет добавил нарушения ограничительных мер к списку "преступлений Евросоюза".
Кроме того, с 5 декабря вступили в силу ограничения стоимости нефти из Россииї со стороны ЕС. Их поддержали страны G7 и Австралия.
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