Єврокомісія надіслала листа уряду Польщі через блокаду на кордоні з Україною

Єврокомісар з питань транспорту Адіна Велян надіслала листа міністру інфраструктури Польщі Даріушу Клімчаку у зв'язку триваючим блокуванням прикордонних переходів біля кордону з Україною. Брюсель закликає Варшаву забезпечити вільний рух автотранспорту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на польське видання RMF FM .

За словами речника ЄК у розмові з журналістами в Брюсселі, Комісія "залишається дуже стурбованою блокуванням прикордонного переходу "Дорогуськ" і тим фактом, що інші прикордонні переходи між Польщею та Україною все ще заблоковані".

Представник Єврокомісії зазначив, що блокада КПП "Дорогуськ" має "важливі наслідки для України, Польщі та Євросоюзу".

У надісланому польському міністру документі єврокомісар Велян нагадала Варшаві "про зобов'язання забезпечити вільний рух транспортних засобів на кордоні з Україною" відповідно до з угодою про автомобільний транспорт між ЄС та Україною.

Також ЄК запропонувала співпрацю та підтримку для розв'язання проблем. За словами речника, міністр Клімчак "висловив рішучість впоратися з викликами, пов’язаними з поточною складною ситуацією на польсько-українському кордоні".

Спікер розказав журналістам, що не виключене проведення ще однієї тристоронньої зустрічі представників Польщі, України та ЄС "коли це буде необхідно".

У ЄК зазначили, що нині переговори стосуються "поліпшення функціонування української системи електронної черги".

Речник також нагадав, що порушення законодавства Євросоюзу шляхом блокування кордону може закінчитися позовом до Суду ЄС та "призвести до запровадження заходів, передбачених у Договорах, для усунення таких порушень".

Блокада польскими перевізниками КПП на кордоні з Україною

Нагадаємо, 6 листопада 2023 року польські перевізники розпочали страйки на кордоні з Україною. Під час протесту були заблоковані низки напрямків, через які випускали й впускали не більше однієї фури на годину. Також пізніше було заблоковано й пункт пропуску "Медика - Шегині".

Наприкінці листопада Єврокомісія пригрозила Польщі вжиттям заходів через блокування кордону України.

Також повідомлялося, що наприкінці грудня українські та польські чиновники погодили план дій щодо розблокування пунктів пропуску на кордоні. У Польщі планували розблокувати кордон до кінця 2023 року.

При цьому з 4 грудня на кордоні запрацював ПП для порожніх вантажівок на виїзд з України. А 24 грудня польські протестувальники перестали блокувати КПП "Медика-Шегині" на період свят. Проте вже 4 січня блокаду цього пропускного пункту відновили.

6 січня польські протестувальники припинили блокувати перехід "Медика-Шегині". Це стало результатом домовленостей між ними та міністром сільського господарства Польщі.