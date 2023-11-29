ua en ru
Ср, 29 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Єврокомісія пригрозила Польщі вжиттям заходів через блокування кордону України

Середа 29 листопада 2023 20:15
UA EN RU
Єврокомісія пригрозила Польщі вжиттям заходів через блокування кордону України Фото: комісар ЄК з питань транспорту Адіна Велян (flickr.com / European Parliament)
Автор: Володимир Костирін

Єврокомісар з питань транспорту Адіна Велян назвала ситуацію із блокуванням польськими перевізниками пунктів пропуску на кордоні з Україною "неприйнятною".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Представниця Європейської комісії розкритикувала реакцію польської влади на дії протестувальників.

"Немає доброї волі у пошуку рішення... і майже повна відсутність участі з боку польської влади... яка має забезпечувати дотримання закону на цьому кордоні", - сказала Велян.

Єврокомісарка наголошує, що Україна та ЄС не можуть бути "заручниками" польських далекобійників, які під час страйку блокують кордон.

"Хоча я підтримую право людей на протест - весь ЄС, не кажучи вже про Україну, країну, яка зараз перебуває в стані війни, не можуть бути взяті в заручники, блокуючи наші зовнішні кордони", - заявила вона.

Також чиновниця додала, що Єврокомісія залишає за собою право втручатися та вживати заходів щодо тих, хто не забезпечує дотримання правил та застосування закону.

Раніше сьогодні повідомлялося, що міністри транспорту ЄС наступного тижня обговорять блокаду кордону України та Польщі.

Страйк польських перевізників та блокада кордону з Україною

Нагадаємо, що з 6 листопада на українсько-польському кордоні утруднено рух вантажного транспорту на 4 пунктах пропуску. Причиною черг на кордоні стали страйки польських перевізників.

Раніше повідомлялося, що учасники такої акції протесту 16 листопада відкинули спільні пропозиції Єврокомісії, України та Польщі та відмовилися припинити страйк. Їхня головна вимога - повернення до системи дозволів для нашої країни.

27 листопада влада Польщі звернулася до України з пропозицією щодо врегулювання ситуації на кордоні. Варшава, зокрема, закликала Київ "терміново вжити заходів щодо виконання вимог польських автоперевізників, за які відповідає українська сторона".

РБК-Україна побувало на українсько-польському кордоні, де утворилися черги з вантажівок понад 20 км. Детальніше - у нашому матеріалі.

Зазначимо також, що з початку блокади на кордоні України та Польщі померли вже двоє перевізників.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Єврокомісія Польща Кордон з Україною
NEWS
Без сумнівів у підтримці. Про що Україна та НАТО говорили у Брюсселі: підсумки
Без сумнівів у підтримці. Про що Україна та НАТО говорили у Брюсселі: підсумки
DAILY
Заручники блокади. Чому поляки не пускають фури в Україну і кому це вигідно
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Заручники блокади. Чому поляки не пускають фури в Україну і кому це вигідно