Єврокомісія пригрозила Польщі вжиттям заходів через блокування кордону України

Єврокомісар з питань транспорту Адіна Велян назвала ситуацію із блокуванням польськими перевізниками пунктів пропуску на кордоні з Україною "неприйнятною".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Представниця Європейської комісії розкритикувала реакцію польської влади на дії протестувальників.

"Немає доброї волі у пошуку рішення... і майже повна відсутність участі з боку польської влади... яка має забезпечувати дотримання закону на цьому кордоні", - сказала Велян.

Єврокомісарка наголошує, що Україна та ЄС не можуть бути "заручниками" польських далекобійників, які під час страйку блокують кордон.

"Хоча я підтримую право людей на протест - весь ЄС, не кажучи вже про Україну, країну, яка зараз перебуває в стані війни, не можуть бути взяті в заручники, блокуючи наші зовнішні кордони", - заявила вона.

Також чиновниця додала, що Єврокомісія залишає за собою право втручатися та вживати заходів щодо тих, хто не забезпечує дотримання правил та застосування закону.

Раніше сьогодні повідомлялося, що міністри транспорту ЄС наступного тижня обговорять блокаду кордону України та Польщі.

Страйк польських перевізників та блокада кордону з Україною

Нагадаємо, що з 6 листопада на українсько-польському кордоні утруднено рух вантажного транспорту на 4 пунктах пропуску. Причиною черг на кордоні стали страйки польських перевізників.

Раніше повідомлялося, що учасники такої акції протесту 16 листопада відкинули спільні пропозиції Єврокомісії, України та Польщі та відмовилися припинити страйк. Їхня головна вимога - повернення до системи дозволів для нашої країни.

27 листопада влада Польщі звернулася до України з пропозицією щодо врегулювання ситуації на кордоні. Варшава, зокрема, закликала Київ "терміново вжити заходів щодо виконання вимог польських автоперевізників, за які відповідає українська сторона".

РБК-Україна побувало на українсько-польському кордоні, де утворилися черги з вантажівок понад 20 км. Детальніше - у нашому матеріалі.

Зазначимо також, що з початку блокади на кордоні України та Польщі померли вже двоє перевізників.