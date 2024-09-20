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Єврокомісія надасть Україні кредит на 35 млрд євро, - Урсула фон дер Ляєн

Фото: глава Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Єврокомісія надасть Україні кредит на 35 млрд євро. Київ отримає його в рамках зобов'язань G7.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter глави Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн, її коментар під час прес-конференції з президентом України Володимиром Зеленським.

"Неперервні атаки Росії означають, що Україні потрібна постійна підтримка ЄС. Єврокомісія надасть Україні кредит у розмірі до 35 мільярдів євро в рамках зобов'язань G7", - написала вона у Twitter.

За словами фон дер Ляєн, це ще один великий внесок ЄС у відновлення України.

Кредит буде передано в держбюджет

Під час прес-конференції з президентом України Володимиром Зеленським, фон дер Ляєн зізналась, що рада оголосити про рішення Єврокомісії прийняти пропозиції, які дадуть можливість ЄС надати Україні позику у розмірі 35 млрд євро із пакету, про який домовилась G7.

"Ми впевнені, що ми можемо дуже швидко цю позику Україні надати. Позика, яка підтримується доходами від знерухомлених російських активів. Вона буде передана безпосередньо у ваш державний бюджет", - сказала вона.

На думку фон дер Ляєн, це покращить макрофінансову стабільність України і надасть значну фіскальну підтримку.

"Ви будете вирішувати, як найкраще використовувати ці кошти, ви отримаєте максимальну гнучкість, щоб забезпечувати ваші потреби, це звільнить більше національних ресурсів, щоб посилити вашу військову спроможність", - перерахувала вона.

Візит Урсули фон дер Ляєн до Києва

20 вересня голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн приїхала до Києва. Це її восьмий візит до України.

Декількома годинами раніше видання Financial Times написало, що ЄС планує виділити Україні кредит у розмірі 35 млрд євро. Ці кошти будуть взяті з майбутнього прибутку від заморожених активів російського Центробанку.

Додамо, що під час візиту Урсули фон дер Ляєн до Києва, з нею зустрінеться президент України Володимир Зеленський.

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ЄврокомісіяЄвросоюзВійна в УкраїніУрсула фон дер ЛяйєнКредити