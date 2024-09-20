Еврокомиссия предоставит Украине кредит на 35 млрд евро, - Урсула фон дер Ляйен

Еврокомиссия предоставит Украине кредит на 35 млрд евро. Киев получит его в рамках обязательств G7.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, ее комментарий во время пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.
"Непрекращающиеся атаки России означают, что Украине нужна постоянная поддержка ЕС. Еврокомиссия предоставит Украине кредит в размере до 35 миллиардов евро в рамках обязательств G7", - написала она в Twitter.
По словам фон дер Ляйен, это еще один крупный вклад ЕС в восстановление Украины.
Во время пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским, фон дер Ляйен призналась, что рада объявить о решении Еврокомиссии принять предложения, которые дадут возможность ЕС предоставить Украине кредит в размере 35 млрд евро из пакета, о котором договорилась G7.
"Мы уверены, что мы можем очень быстро этот заем Украине предоставить. Кредит, который поддерживается доходами от обездвиженных российских активов. Он будет передан непосредственно в ваш государственный бюджет", - сказала она.
По мнению фон дер Ляйен, это улучшит макрофинансовую стабильность Украины и предоставит значительную фискальную поддержку.
"Вы будете решать, как лучше использовать эти средства, вы получите максимальную гибкость, чтобы обеспечивать ваши потребности, это освободит больше национальных ресурсов, чтобы усилить вашу военную способность", - перечислила она.
20 сентября глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен приехала в Киев. Это ее восьмой визит в Украину.
Несколькими часами ранее издание Financial Times написало, что ЕС планирует выделить Украине кредит в размере 35 млрд евро. Эти средства будут взяты из будущей прибыли от замороженных активов российского Центробанка.
Добавим, что во время визита Урсулы фон дер Ляйен в Киев, с ней встретится президент Украины Владимир Зеленский.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.