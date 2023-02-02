Єврокомісія надасть Україні додаткові 2,4 тисячі генераторів, - фон дер Ляєн

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова головою Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн під час спільної конференції з президентом України Володимиром Зеленський.

"Сьогодні я можу сказати що ми надаємо 2400 додаткових генераторів до попередніх 3 тисяч, що надійшли від початку війни. І нарешті ми запрошуємо Україну до енергетичної платформи, щоб разом купувати газ", - заявила президент Єврокомісії.

Урсула фон дер Ляєн додала, що бажає, аби спільний ринок запрацював на повну потужність після чого Україна і ЄС разом перезимують багато зим.