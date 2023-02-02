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Еврокомиссия предоставит Украине дополнительные 2,4 тысячи генераторов, - фон дер Ляен

Фото: Урсула фон дер Ляен, президент Еврокомиссии (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Европейская комиссия передаст Украине дополнительные 2,4 тысячи генераторов. Также пригласила к энергетической платформе, чтобы вместе покупать газ.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляен во время совместной конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Сегодня я могу сказать, что мы предоставляем 2400 дополнительных генераторов к предыдущим 3 тысячам, поступившим с начала войны. И наконец мы приглашаем Украину к энергетической платформе, чтобы вместе покупать газ", - заявила президент Еврокомиссии.

Урсула фон дер Ляен добавила, что желает, чтобы общий рынок заработал на полную мощность, после чего Украина и ЕС вместе перезимуют многие зимы.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что фон дер Ляен вместе главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем прибыли с рабочим визитом в Киев. Также в столицу приехали более десятка европейских чиновников.

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