Єврокомісія надасть Естонії 10 мільйонів євро для допомоги українським біженцям

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ERR .

В міністерстві внутрішніх справ Естонії пояснили, що кошти ЄС здебільшого покриють чинні витрати державного бюджету за період від початку війни, тобто з 24 лютого 2022 року до 23 лютого 2023 року.

"Екстреною допомогою Європейської комісії ми підтримуємо здатність держави, органів місцевого самоврядування та неурядових організацій допомагати біженцям з України", - сказав міністр внутрішніх справ Лаурі Ляенеметс.

За період повномасштабної війни в Естонію в'їхали 118 268 українських біженців, з яких понад 64 тисячі людей залишилися в країні.