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Еврокомиссия предоставит Эстонии 10 миллионов евро для помощи украинским беженцам

Фото: Эстония получит 10 млн евро от Еврокомиссии, для поддержки украинских беженцев (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Европейская комиссия выделит Эстонии 10,1 миллиона евро на покрытие расходов, связанных с оказанием помощи украинским беженцам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ERR .

В министерстве внутренних дел Эстонии объяснили, что средства ЕС в основном покроют действующие расходы государственного бюджета за период с начала войны, то есть с 24 февраля 2022 года по 23 февраля 2023 года.

"Экстренной помощью Европейской комиссии мы поддерживаем способность государства, органов местного самоуправления и неправительственных организаций помогать беженцам из Украины", - сказал министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс.

За период полномасштабной войны в Эстонию въехали 118 268 украинских беженцев, из которых более 64 тысяч человек остались в стране.

Напомним, премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что Эстония не в состоянии помогать украинским беженцам на том же уровне, как раньше , поскольку в стране больше нет жилья и работы.

Однако Эстония отправила в украинские города еще 11 автобусов с генераторами и энергетическим оборудованием.

Также Каллас настойчиво призывает увеличить поставки вооружений Украине.

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