Еврокомиссия предоставит Эстонии 10 миллионов евро для помощи украинским беженцам

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ERR .

В министерстве внутренних дел Эстонии объяснили, что средства ЕС в основном покроют действующие расходы государственного бюджета за период с начала войны, то есть с 24 февраля 2022 года по 23 февраля 2023 года.

"Экстренной помощью Европейской комиссии мы поддерживаем способность государства, органов местного самоуправления и неправительственных организаций помогать беженцам из Украины", - сказал министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс.

За период полномасштабной войны в Эстонию въехали 118 268 украинских беженцев, из которых более 64 тысяч человек остались в стране.