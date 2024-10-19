Єврокомісія в кінці жовтня надасть оцінку Україні на шляху до членства, - посол

Вступ України до ЄС

14 грудня минулого року під час саміту у Брюсселі Європейська рада підтримала початок переговорів щодо вступу України до ЄС.

При цьому Україна ще минулого року набула статусу кандидата на вступ до ЄС. Але для того, щоб стати членом ЄС, Україні необхідно було виконати 7 умов.

Нещодавно перший заступник спікера Верховної Ради Олександр Корнієнко заявляв, що Україна може вступити до НАТО раніше, ніж набуде членства в ЄС. На це вказує динаміка переговорного процесу та "традиції" щодо розширення ЄС.

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