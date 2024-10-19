Еврокомиссия в конце октября даст оценку Украине на пути к членству, - посол

Вступление Украины в ЕС

14 декабря прошлого года во время саммита в Брюсселе Европейский совет поддержал начало переговоров по вступлению Украины в ЕС.

При этом, Украина еще в прошлом году получила статус кандидата на вступление в ЕС. Но для того, чтобы стать членом ЕС, Украине необходимо было выполнить 7 условий.

Недавно первый заместитель спикера Верховной Рады Александр Корниенко заявлял, что Украина может вступить в НАТО раньше, чем обретет членство в ЕС. На это указывает динамика переговорного процесса и "традиции" по расширению ЕС.

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