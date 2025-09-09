ua en ru
Єврокомісія готова до обмежень проти Ізраїлю, але є нюанс, - Каллас

Вівторок 09 вересня 2025 15:48
Єврокомісія готова до обмежень проти Ізраїлю, але є нюанс, - Каллас Фото: Кая Каллас, голова дипломатії Євросоюзу (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Єврокомісія готова призупинити торговельні відносини і заморозити дослідницьку співпрацю з Ізраїлем. Але такі заходи не підтримує влада деяких країн ЄС.

Про це заявила глава дипломатії Євросоюзу Кая Каллас, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

"Наші варіанти подальших дій зрозумілі і залишаються на столі, але держави-члени розходяться в думках, як змусити ізраїльський уряд змінити курс. Ми не можемо рухатися як Союз, поки країни-члени не дійдуть єдиної думки про те, що робити", - зазначила Каллас.

За її словами, у блоці вже підготували перелік можливих заходів тиску на ізраїльський уряд. Серед них - пропозиція про припинення торговельних зв'язків і припинення участі країни в дослідницькому та інноваційному фонді Horizon. Але поки що серед країн ЄС немає єдності в тому, що має стати наступним кроком.

"Є й деякі позитивні зміни: з 10 липня до 1 вересня до Сектору Газа ввійшло 2904 вантажівки (з допомогою - ред.), тоді як із березня до липня не заїхала жодна... Я вважаю, що ми маємо продовжувати дипломатичні зусилля з Ізраїлем, адже ми не зможемо просунутися, якщо не вестимемо діалог", - додала очільниця дипломатії ЄС.

Операція Ізраїлю проти ХАМАС

Нагадаємо, станом на зараз ізраїльські війська готуються до штурму міста Газа.

Учора, 8 вересня, прем'єр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу розповів, що ізраїльські війська знищили за два дні 50 "веж терору" в Секторі Гази.

При цьому він додав, що це тільки початок масштабної наземної операції, яку запланував Ізраїль.

Єврокомісія Євросоюз ХАМАС Ізраїль Сектор Газа Санкції проти Росії
