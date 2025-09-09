Єврокомісія готова до обмежень проти Ізраїлю, але є нюанс, - Каллас

Єврокомісія готова призупинити торговельні відносини і заморозити дослідницьку співпрацю з Ізраїлем. Але такі заходи не підтримує влада деяких країн ЄС.

"Наші варіанти подальших дій зрозумілі і залишаються на столі, але держави-члени розходяться в думках, як змусити ізраїльський уряд змінити курс. Ми не можемо рухатися як Союз, поки країни-члени не дійдуть єдиної думки про те, що робити", - зазначила Каллас.

За її словами, у блоці вже підготували перелік можливих заходів тиску на ізраїльський уряд. Серед них - пропозиція про припинення торговельних зв'язків і припинення участі країни в дослідницькому та інноваційному фонді Horizon. Але поки що серед країн ЄС немає єдності в тому, що має стати наступним кроком.

"Є й деякі позитивні зміни: з 10 липня до 1 вересня до Сектору Газа ввійшло 2904 вантажівки (з допомогою - ред.), тоді як із березня до липня не заїхала жодна... Я вважаю, що ми маємо продовжувати дипломатичні зусилля з Ізраїлем, адже ми не зможемо просунутися, якщо не вестимемо діалог", - додала очільниця дипломатії ЄС.