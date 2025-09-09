ua en ru
Вт, 09 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Еврокомиссия готова к ограничениям против Израиля, но есть нюанс, - Каллас

Вторник 09 сентября 2025 15:48
UA EN RU
Еврокомиссия готова к ограничениям против Израиля, но есть нюанс, - Каллас Фото: Кая Каллас, глава дипломатии Евросоюза (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Еврокомиссия готова приостановить торговые отношения и заморозить исследовательское сотрудничество с Израилем. Но такие меры не поддерживают власти некоторых стран ЕС.

Об этом заявила глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

"Наши варианты дальнейших действий ясны и остаются на столе, но государства-члены расходятся во мнениях, как заставить израильское правительство изменить курс. Мы не можем двигаться как Союз, пока страны-члены не придут к единому мнению о том, что делать", - отметила Каллас.

По ее словам, в блоке уже подготовили перечень возможных мер давления на израильское правительство. Среди них - предложение о прекращении торговых связей и приостановке участия страны в исследовательском и инновационном фонде Horizon. Но пока среди стран ЕС нет единства в том, что должно стать следующим шагом.

"Есть и некоторые позитивные изменения: с 10 июля по 1 сентября в Сектор Газа вошло 2904 грузовика (с помощью - ред.), тогда как с марта по июль не заехал ни один… Я считаю, что мы должны продолжать дипломатические усилия с Израилем, ведь мы не сможем продвинуться, если не будем вести диалог", - добавила глава дипломатии ЕС.

Операция Израиля против ХАМАС

Напомним, по состоянию на сейчас израильские войска готовятся к штурму города Газа.

Вчера, 8 сентября, премьер Израиля Биньямин Нетаньяху рассказал, что израильские войска уничтожили за два дня 50 "башен террора" в Секторе Газа.

При этом он добавил, что это только начало масштабной наземной операции, которую запланировал Израиль.

Читайте РБК-Украина в Google News
Еврокомиссия Евросоюз ХАМАС Израиль Сектор Газа Санкции против России
Новости
Более 20 погибших. РФ сбросила бомбу во время выдачи пенсий в Донецкой области, - Зеленский
Более 20 погибших. РФ сбросила бомбу во время выдачи пенсий в Донецкой области, - Зеленский
Аналитика
Осеннее наступление РФ: где ударят россияне и какие угрозы для Украины
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Осеннее наступление РФ: где ударят россияне и какие угрозы для Украины