Єврокомісія 8 листопада схвалить старт переговорів щодо вступу України в ЄС, - Politico

У публікації зазначається, що західні країни, включаючи Німеччину, Францію, Іспанію та Португалію, посилюють тиск на необхідність реформування Євросоюзу. Водночас лідери готуються розпочати офіційні переговори щодо вступу з України та Молдови наступного місяця.

Так, західні лідери побоюються, що без подальших кроків до реформи, але за наявності імпульсу до вступу ЄС може "роздутися" до 30 або більше країн-членів без якогось послідовного плану ефективного функціонування, пише газета.

Наразі ведеться робота щодо формулювання спільних пропозицій щодо реформи, повідомили виданню офіційні особи чотирьох держав. Двоє чиновників у Берліні розповіли, що у четвер, 2 листопада, міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок прийме колег з ЄС та країн-кандидатів для роботи над такими пропозиціями.

"Реформа ЄС настає лише за кілька днів до того, як Комісія опублікує свій звіт про прогрес України та інших країн, які прагнуть стати членами ЄС, 8 листопада", - пише Politico з посиланням на джерела.

У цьому документі, як повідомили журналістам чиновники та дипломати ЄС, Брюссель порекомендує розпочати переговори про вступ України та Молдови - за умови "технічних" застережень, у яких країнам необхідно досягти більшого прогресу, від створення міцної та незалежної судової системи до захисту прав меншин та реалізація антикорупційних заходів.

"Це будуть не дрібні, а великі застереження. Це буде не перший випадок, коли Брюссель маскує важливі політичні наслідки під технічними деталями", - попередив французький урядовець.

Вступ України до ЄС

Нагадаємо, Україна набула статусу кандидата на вступ до Євросоюзу ще минулого року. Наразі держава має виконати низку умов для того, щоб стати повноправним членом блоку.

Станом на кінець червня Україна виконала 2 з 7 умов, які необхідні для початку переговорів, а наприкінці вересня прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що держава завершує виконання усіх рекомендацій Єврокомісії на урядовому рівні.

Зазначимо, що в уряді України розраховували на позитивний звіт Єврокомісії та рекомендацію почати переговори про вступ вже у 2023 році. Президент України Володимир Зеленський також заявляв, що держава може розпочати переговори про вступ до ЄС вже цього року.

Також повідомлялося, що 30 жовтня (у понеділок) міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що до кінця тижня слід очікувати добрих новин у питанні вступу України до ЄС.

Більше про прогнози того, коли можуть початися переговори про вступ України до ЄС та що може цьому завадити - у матеріалі РБК-Україна.