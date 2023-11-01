Еврокомиссия 8 ноября одобрит старт переговоров о вступлении Украины в ЕС, - Politico

В публикации отмечается, что западные страны, включая Германию, Францию, Испанию и Португалию, усиливают давление на необходимость реформирования Евросоюза. В это же время лидеры готовятся начать официальные переговоры о вступлении с Украины и Молдовы в следующем месяце.

Так, западные лидеры опасаются, что без дальнейших шагов к реформе, но при наличии импульса к вступлению, ЕС может "раздуться" до 30 или более стран-членов без какого-либо последовательного плана эффективного функционирования, пишет газета.

Сейчас ведется работа по формулированию совместных предложений по реформе, сообщили изданию официальные лица четырех государств. Два чиновника в Берлине рассказали, что в четверг, 2 ноября, министр иностранных дел Германии Анналена Бербок примет коллег из ЕС и стран-кандидатов для работы над такими предложениями.

"Реформа ЕС наступает всего за несколько дней до того, как Комиссия опубликует свой отчет о прогрессе Украины и других стран, стремящихся стать членами ЕС, 8 ноября", - пишет Politico со ссылкой на источники.

В этом документе, как сообщили журналистам чиновники и дипломаты ЕС, Брюссель порекомендует начать переговоры о вступлении Украины и Молдовы - при условии "технических" оговорок, в которых странам необходимо добиться большего прогресса, от создания прочной и независимой судебной системы до защиты прав меньшинств и реализация антикоррупционных мер.

"Это будут не мелкие, а большие предостережения. Это будет не первый случай, когда Брюссель маскирует важные политические последствия под техническими деталями", - предупредил французский чиновник.

Вступление Украины в ЕС

Напомним, Украина получила статус кандидата на вступление в Евросоюз еще в прошлом году. Теперь государство должно выполнить ряд условий для того, чтобы стать полноправным членом блока.

По состоянию на конец июня Украина выполнила 2 из 7 условий, необходимых для начала переговоров, а в конце сентября премьер-министр Денис Шмигаль сообщил, что государство завершает выполнение всех рекомендаций Еврокомиссии на правительственном уровне.

Отметим, что в правительство Украины рассчитывает на положительный отчет Еврокомиссии и рекомендацию начать переговоры о вступлении уже в 2023 году. Президент Украины Владимир Зеленский также заявлял, что государство может начать переговоры по вступлению в ЕС уже в этом году.

Также сообщалось, что 30 октября (в понедельник) министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что до конца недели следует ожидать хороших новостей в вопросе вступления Украины в ЕС.

Больше о прогнозах того, когда могут начаться переговоры о вступлении Украины в ЕС и что может этому помешать - в материале РБК-Украина.