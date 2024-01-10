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Єврокомісар зробив нову заяву щодо виробництва артснарядів для України

Фото: єврокомісар з питань внутрішнього ринку Тьєррі Бретон (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

ЄС все ще може досягти своєї мети щодо виробництва мільйона артилерійських снарядів до цієї весни, які потім можуть бути відправлені в Україну.

Про це заявив єврокомісар з питань внутрішнього ринку ЄС Тьєррі Бретон, пише РБК-Україна з посиланням на Politico.

Снаряди для України

У березні 2023 року міністри оборони та закордонних справ ЄС погодили план із спільної закупівлі боєприпасів. Він передбачає надання Україні 1 млн снарядів протягом наступних 12 місяців. Зокрема, мова йшла про сім країн.

Але вже в листопаді ЄС поінформував членів, що навряд чи зможе передати Україні обіцяний 1 млн артснарядів. Цей план повинні виконати до березня 2024 року.

При цьому наприкінці листопада сам Бретон, наводячи статистичні дані, заявляв, що до весни 2024 року виробничий потенціал оборонних підприємств у ЄС складе більше мільйона артилерійських снарядів. Але для передачі боєприпасів Україні потрібне відповідне рішення, якого поки що немає.

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