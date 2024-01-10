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Еврокомиссар сделал новое заявление о производстве артснарядов для Украины

Фото: еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

ЕС все еще может добиться своей цели по производству миллиона артиллерийских снарядов к этой весне, которые затем могут быть отправлены в Украину.

Об этом заявил еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка ЕС Тьерри Бретон, пишет РБК-Украина со ссылкой на Politico.

"Я хочу сказать вам сегодня здесь, что мы будем придерживаться наших обязательств", - сказал он.

По его мнению, достижение этой цели потребует сокращения экспорта в страны, не входящие в ЕС, и убеждения, что правительства стран-членов оказывают давление на свою оружейную промышленность, чтобы нарастить производство.

"Мы только Европейская комиссия", - предупредил он, но подчеркнул, что "совершенно" возможно достичь миллионной цели к марту или апрелю.

Бретон также добавил, что ЕС может быть на одном уровне с Россией по производству оружия в течение 18 месяцев-двух лет, сказав, что для ЕС "чрезвычайно важно иметь такой же потенциал".

Снаряды для Украины

В марте 2023 года министры обороны и иностранных дел ЕС согласовали план по совместной закупке боеприпасов. Он предусматривает предоставление Украине 1 млн снарядов в течение следующих 12 месяцев. В частности, речь шла о семи странах.

Но уже в ноябре ЕС проинформировал членов, что вряд ли сможет передать Украине обещанный 1 млн артснарядов. Этот план должны выполнить до марта 2024 года. 

При этом в конце ноября сам Бретон, приводя статистические данные заявлял, что к весне 2024 года производственный потенциал оборонных предприятий в ЕС составит больше миллиона артиллерийских снарядов. Но для передачи боеприпасов Украине нужно соответствующее решение, которого пока нет.

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Евросоюз