Євроінтеграція Грузії практично зупинена через закон про іноагентів, - посол ЄС

За його словами, у відносинах Грузії та ЄС настав "вкрай складний період".

"Ми неодноразово повторювали, що закон "Про прозорість іноземного впливу" негативно вплине на євроінтеграційні прагнення Грузії. На жаль, це сталося", - сказав Герчинський.

Він пояснив, що заходи Євросоюзу у відповідь на ухвалення закону про іноагентів у Грузії обговорюватимуться на рівні міністрів закордонних справ у Люксембурзі наступного тижня, потім через кілька днів на рівні лідерів - президентів і прем'єр-міністрів країн-членів ЄС.

"Ухвалення цього закону, на мою думку, заморозило євроінтеграцію Грузії. Як відомо, інтеграція до ЄС потребує одностайності, а ви вже чули публічні заяви кількох країн-членів про те, що вони не готові починати переговори з Грузією, якщо цей закон залишатиметься чинним", - зазначив посол.

Герчинський наголосив, що "це відбувається на тлі початку переговорів щодо вступу України та Молдови".

"Дуже прикро бачити, що інтеграція Грузії до ЄС практично призупинена, заморожена, тоді як ми рухаємося вперед з Україною і Молдовою", - додав дипломат.