Які обмеження для Грузії розглядає ЄС: журналіст дізнався можливі варіанти

Європейський союз готує обмеження для Грузії після того, як парламент країни подолав вето та остаточно ухвалив скандальний закон про іноагентів. Наразі розглядається декілька варіантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter (X) кореспондента "Радіо Свобода" Рікарда Йозвяка.

У разі значного погіршення можливе призупинення безвізового режиму та припинення європейської інтеграції Грузії.

За його словами, якщо ситуація погіршиться, ЄС може ввести індивідуальні санкції, візи для закордонних паспортів, скорочення військової допомоги Грузії.

"Документ з варіантами дій ЄС щодо Грузії надіслано країнам-членам. Короткострокові заходи: призупинення фінансування, призупинення зустрічей на високому рівні", - повідомив журналіст.

Що передувало

Нагадаємо, 28 травня парламент Грузії подолав вето президента Саломе Зурабішвілі на скандальний закон "Про прозорість іноземного впливу".

Це була ініціатива проросійської правлячої партії "Грузинська мрія".

Після того, як парламент подолав вето, закон було фактично ухвалено.

Такий крок обурив західних партнерів. Зокрема, нещодавно ми повідомляли, що Європейський союз готує відповідь після того, як парламент Грузії остаточно ухвалив закон про іноагентів.

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