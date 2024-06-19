Евроинтеграция Грузии практически остановлена из-за закона об иноагентах, - посол ЕС

Интеграция Грузии в Европейский союз практически остановлена из-за принятия парламентом страны скандального закона об иноагентах.
Об этом заявил посол ЕС в Грузии Павел Герчинский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Эхо Кавказа".
По его словам, в отношениях Грузии и ЕС наступил "крайне сложный период".
"Мы неоднократно повторяли, что закон "О прозрачности иностранного влияния" окажет негативное влияние на евроинтеграционные стремления Грузии. К сожалению, это произошло", - сказал Герчинский.
Он пояснил, что ответные меры Евросоюза в принятие закона об иноагентах в Грузии будут обсуждаться на уровне министров иностранных дел в Люксембурге на следующей неделе, затем через несколько дней на уровне лидеров - президентов и премьер-министров стран-членов ЕС.
"Принятие этого закона, по моему мнению, заморозило евроинтеграцию Грузии. Как известно, интеграция в ЕС нуждается в единодушии, а вы уже слышали публичные заявления нескольких стран-членов о том, что они не готовы начинать переговоры с Грузией, если этот закон будет действовать", - отметил посол.
Герчинский подчеркнул, что "это происходит на фоне начала переговоров по вступлению Украины и Молдовы".
"Очень досадно видеть, что интеграция Грузии в ЕС практически приостановлена, заморожена, тогда как мы двигаемся вперед с Украиной и Молдовой", - добавил дипломат.
Напомним, 28 мая парламент Грузии преодолел вето президента Саломе Зурабишвили на скандальный закон "О прозрачности иностранного влияния". После этого закон был фактически принят.
Такой шаг возмутил западных партнеров. В частности, недавно мы сообщали, что Европейский союз готовит ответ после того, как парламент Грузии окончательно принял закон об иноагентах.
Недавно корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк рассказал о документе Еврокомиссии, в котором говорится о шагах, которые может сделать ЕС, через принятие в Грузии закона об иноагентах.
Речь идет о персональных санкциях, приостановлении финансовой помощи и, в крайних случаях, временной приостановке безвизового режима и прекращении европейской интеграции страны.
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