Евродепутаты предложили белорусской оппозиции открыть постоянный офис в Брюсселе

Евродепутаты предложили представителям белорусской оппозиции открыть постоянный офис в Брюсселе. Евросоюзу важно иметь постоянный обмен информацией с представителям демократической Беларуси.

Об этом во время слушаний на заседании комитета по иностранным делам Европарламента заявил глава миссии по связям со странами Восточного партнерства Андрюс Кубилюс.

"Не пора ли рассмотреть возможность открытия информационного офиса демократической Белоруссии в Брюсселе. Постоянный обмен информацией с Беларусью крайне важен для институтов ЕС", - сообщил Кубилюс.

Ранее РБК-Украина писало, что белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская выступила в Европарламенте. Она уверена, что протесты в Беларуси могут продлиться недели, месяцы и даже годы, пока Лукашенко не уйдет.

Также сообщалось, что на прошлой неделе Европарламент одобрил резолюцию по Беларуси, в которой признал Координационный совет представительским органом власти. При этом после 5 ноября в ЕС перестанут признавать Александра Лукашенко легитимным президентом Беларуси.