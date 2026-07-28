UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теніс
Бокс

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Курс долара Економіка Особисті фінанси Tech Miltech

Євро зупинив зростання: курс НБУ на 29 липня та яка нова монета вийшла в обіг

16:25 28.07.2026 Вт
2 хв
Яким буде офіційний курс валют у середу?
aimg Олег Хомчук
Нацбанк оновив офіційний курс валют (колаж РБК-Україна)

Національний банк України встановив офіційний курс валют на середу, 29 липня. Довгострокова тенденція на зростання долара продовжується, тоді як євро втратив у ціні.

Яким буде курс у середу та кому присвячена нова монета номіналом 10 гривень, – у матеріалі РБК-Україна нижче.

Головне:

  • НБУ збільшив офіційний курс долара до 44,92 грн.
  • Євро впав до 51,06 грн.
  • НБУ ввів у обіг нову 10-гривневу монету на честь полонених українців.
  • Монета є повноцінним платіжним засобом і приймається для всіх видів розрахунків.

Курс валют НБУ

НБУ встановив на середу, 29 липня, офіційний курс долара на рівні 44,92 грн, що на 7 копійок більше, ніж у вівторок, 28 липня. Тоді американська валюта коштувала 44,85 грн.

Водночас офіційний курс євро припинив зростання після подорожчання у вівторок одразу на 11 копійок. На 29 липня він становить 51,06 грн, тоді як у вівторок європейська валюта коштувала 50,07 грн. Таким чином вона втратила у ціні 1 копійку.

Фото: офіційний курс валют НБУ на 29 липня (Інфографіка РБК-Україна)

НБУ ввів у обіг нову пам’ятну монету

Національний банк випустив у вівторок у готівковий обіг нову обігову пам’ятну монету, присвячену вшануванню пам’яті українців, які були страчені, закатовані або загинули в російському полоні.

Нова пам'ятна монета номіналом 10 гривень (фото: пресслужба НБУ)

Нова монета продовжує серію обігових пам'ятних монет, які регулятор випускає для масового використання під час готівкових розрахунків:

  • Платіжні властивості: монета є повноцінним платіжним засобом номіналом 10 гривень та є обов'язковою до приймання за номінальною вартістю для всіх видів готівкових операцій і розрахунків.
  • Оформлення: аверс монети є ідентичним стандартній обіговій монеті номіналом 10 гривень із зображенням державного герба та номіналу, тоді як на реверсі розміщено тематичну композицію, присвячену пам'яті полонених.
  • Розподіл та обіг: поповнення готівкового ринку цими монетами відбувається через банківські установи під час звичайного обслуговування клієнтів та забезпечення готівкового обігу. Поступово в обіг буде введено два мільйони таких монет.

У НБУ наголошують, що випуск подібних монет у масовий обіг слугує нагадуванням про ціну боротьби України та вшануванням пам'яті військовополонених і цивільних громадян, чиї життя були забрані в полоні.

Читайте також: Ціни на АЗС знову зросли: скільки коштують бензин, дизель та газ 28 липня

Увага: Цей матеріал підготовлено виключно з ознайомчою метою і не є фінансовою або інвестиційною порадою. Інвестиції пов’язані з ризиком, включно з можливістю повної втрати капіталу. РБК-Україна не несе відповідальності за фінансові рішення, прийняті на основі цього матеріалу. Перед ухваленням будь-яких інвестиційних рішень рекомендуємо звернутися до ліцензованого фінансового консультанта.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
ФінансиКурс долараКурс євро