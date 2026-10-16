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Євро зріс: курс НБУ на 19 жовтня та чому регулятор більше орієнтується на долар

16:00 16.10.2026 Пт
2 хв
aimg Анастасія Мацепа aimg Тарас Козак Експерт
Фото: Національний банк України оновив офіційні курси долара та євро (Getty Images)

Нацбанк оновив курс долара і євро на понеділок, 19 жовтня. Вартість долара в Україні дещо знизилась, а євро, навпаки, подорожчав.

Скільки буде коштувати валюта та чому Національний банк більше орієнтується на долар, – читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Курс валют НБУ

На понеділок, 19 жовтня, НБУ встановив офіційний курс долара на рівні 44,86 грн. У п’ятницю, 16 жовтня, він становив 44,88 грн. Отже, американська валюта подешевшала на 2 копійки.

Офіційний курс євро, навпаки, зріс. Якщо 16 жовтня він становив 50,30 грн, то на 19 жовтня Нацбанк установив його на рівні 50,49 грн. Європейська валюта подорожчала на 19 копійок.

Фото: курс валют НБУ на 19 жовтня (інфографіка РБК-Україна)

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Чому НБУ більше орієнтується на долар

Як розповів у коментарі РБК-Україна асновник і президент інвестиційної групи ''УНІВЕР'' Тарас Козак, Нацбанк під час ухвалення рішень щодо валютного ринку насамперед орієнтується на курс долара, хоча також враховує динаміку євро. Водночас одночасно згладжувати коливання щодо обох валют неможливо.

За його словами, коли одна валюта дорожчає відносно іншої, коливання їхніх курсів можуть бути нерівномірними. Через це іноді виникають різкі стрибки вартості євро, які провокують ажіотаж серед населення.

Люди бачать, що євро подорожчав, і поспішають його купувати, однак згодом курс може піти вниз. Тому така реакція не завжди виправдана.

Тарас Козак наголошує, що не варто робити далекосяжні висновки на основі короткострокових коливань курсу євро до гривні. За його словами, такі зміни не завжди свідчать про стійку тенденцію.

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