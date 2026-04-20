Євро знову побив рекорд, долар теж зріс: курс на 21 квітня і що впливає на валюту

Курс валют НБУ

Нацбанк вставновив на вівторок офіційний курс долара на рівні 44,10 грн. Це на 21 копійку дорожче, ніж курс на сьогодні.

Офіційний курс євро на завтра зріс на 13 копійок. Так, європейська валюта коштуватиме 51,89 грн - це історичний рекорд.

Курс долара та євро на 21 квітня (Інфографіка РБК-Україна)

Які фактори впливають на курс євро

На відміну від долара, вартість євровалюти в Україні має подвійну залежність. Вона формується на основі внутрішнього курсу гривні до долара та глобальних торгів у крос-парі євро/долар.

Саме тому світові події миттєво відбиваються на українських обмінниках, сказав в коментарі РБК-Україна директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус банку" Тарас Лєсовий.

Головні тригери, які визначають поведінку євро:

Геополітика та Близький Схід: Будь-яка ескалація конфлікту створює ризики для енергетичного ринку, до якого Європа є надзвичайно чутливою.

Ціни на нафту та інфляція: Подорожчання енергоносіїв провокує дефіцит і розганяє європейську інфляцію. Як наслідок, євро слабшає відносно долара.

Стабільність зовнішнього фону: Якщо глобальна ситуація заспокоюється, а ціни на пальне зупиняють зростання, євровалюта отримує імпульс для зміцнення.

Через постійну турбулентність у світі та миттєву реакцію ринків на новини, прогнозувати курс євро стає дедалі складніше - амплітуда його коливань може змінюватися щодня, зауважив експерт.